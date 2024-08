Questo pomeriggio il nuotatore olimpionico Gregorio Paltrinieri ha informato i fan di essersi rotto il gomito durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024. Ecco la foto in ospedale.

L’incidente di Gregorio Paltrinieri

Momenti di grande apprensione per il campione Gregorio Paltrinieri, che abbiamo visto gareggiare in queste Olimpiadi di Parigi appena terminate. Oggi pomeriggio su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae sopra il letto di un ospedale con il braccio fasciato.

Nelle sue Stories ha poi spiegato meglio che cosa è successo e apprendiamo che a quanto pare si è rotto il gomito durante la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici. Non abbiamo tutti i dettagli perché non siamo a conoscenza di quale sia stata la causa, ma per fortuna si sta già riprendendo. L’operazione è andata a buon fine e presto tornerà a nuotare:

“Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera, però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto”.

La foto di Gregorio Paltrinieri all’ospedale

Nonostante lo sfortunato evento, tuttavia, Gregorio Paltrinieri stesso aveva rivelato in un’intervista a Sky Sport di volersi prendere un momento di pausa: “Ho detto che mi serve il tempo per capire quale sia il percorso migliore per dopo. Sono stati anni pienissimi e per questo ho bisogno di fermarmi“.

Adesso, e anche dopo che sarà guarito del tutto, potrà prendersi il tempo che gli serve per rilassarsi e raccogliere tutte le idee. Per quanto riguarda le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028 ha affermato di non sapere ancora cosa accadrà:

“Anche se volessi arrivare a Los Angeles 28… Potrebbe essere, sicuramente è qualcosa che mi terrebbe attivo, ma ho bisogno di staccare la spina un attimo. […] Dobbiamo gioire dei risultati ottenuti. Mi diverto ancora molto e mi divertirò sempre”.

Anche noi di Novella 2000 gli auguriamo di guarire presto!