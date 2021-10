Un influencer giapponese si fingeva una ragazza per guadagnare più follower, ma in realtà è un uomo di cinquant'anni

La verità sull’influencer giapponese che si fingeva ragazza

Forse non conoscete ancora la storia dell’influencer giapponese Zonggu. Questa persona ha creato una pagina Twitter in cui parla di moto e di motori. Per rendere più accattivante il suo profilo, però, ha escogitato un modo molto particolare, che lo ha portato anche ad aumentare molto i suoi follower. Il cinquantenne, infatti, ha deciso di utilizzare un’app per cambiare i suoi connotati, da maschili a femminili. In sostanza per tantissimo tempo si è fino una giovane ragazza appassionata di motociclette.

Il trucco ha funzionato e l’account @azusagakuyuki ha subito riscosso tantissimo successo. Il tutto è avventuro grazie al software Deepfake, un’applicazione molto simile a FaceApp. Come riporta anche il sito Lega Nerd, ha rilasciato un’intervista al programma Getsuyou Kara Yofukashi. Qui ha spiegato il motivo delle sue azioni e i risultati ottenuti:

Inizialmente ho solo fatto un tentativo ed è capitato che i risultati fossero piuttosto positivi. Adesso ottengo come minimo 1.000 like, mentre prima ero mediamente al di sotto dei dieci. […] Mi sono fatto trascinare gradualmente e man mano ho cercato di rendere il tutto più carino. […]. Nessuno leggerebbe i post di un normale uomo di mezza età che si prende cura della sua motocicletta e che fa foto all’aperto.

La rivelazione dell’influencer giapponese non ha di certo danneggiato la sua reputazione. Ad oggi, infatti, conta ancora oltre 35mila follower su Twitter. Come post fissato in cima alla sua pagina, inoltre, ha una serie di foto di se stesso senza filtri in cui possiamo ammirare i suoi fluenti capelli. Ad oggi, comunque, non ha ancora abbandonato il suo avatar. Continuate a seguirci per tante altre news.

