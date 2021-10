I prezzi degli hotel a Torino durante Eurovision 2022

Nelle ultime ore abbiamo scoperto, grazie a un comunicato stampa diramato dal supervisore esecutivo dell’Eurovision 2022, Martin Österdahl, che la manifestazione si terrà nella città di Torino. Nella nota leggiamo, infatti:

Torino è la città ospitante perfetta per il 66° Eurovision Song Contest. Come abbiamo visto durante le Olimpiadi invernali del 2006, il PalaOlimpico supera tutti i requisiti necessari per organizzare un evento globale di questa portata. Siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dall’impegno della Città di Torino che accoglierà migliaia di tifosi il prossimo maggio. Questo sarà il primo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia in 30 anni. Insieme alla nostra emittente host Rai, siamo determinati a renderlo speciale.

Stessa cosa l’ha fatta Carlo Fuortes, amministratore delegato dell’emittente italiana Rai, il quale ha commentato la scelta di Torino come città ospitante l’Eurovision 2022: “Siamo felici che Torino ospiterà la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival internazionale amato da un vasto pubblico in ogni Paese. Grazie alla bella vittoria dei Maneskin, il Contest torna in Italia dopo 31 anni, in una città che ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento così prestigioso. La scelta della Rai, insieme a EBU, non è stata facile visto l’altissimo livello delle proposte avanzate dalle città in gara“.

Quello che stupisce, però, sono i prezzi da capogiro che nel periodo che va dal 9 al 15 maggio 2021 hanno gli hotel della città. Se prendiamo un qualsiasi sito di prenotazione, come booking.com, inserendo le date dell’anno prossimo, per solo due persone, i prezzi sono alle stelle. Si va da cifre poco sopra i 1.000 euro fino a raggiungere quasi i 20.000 euro. Sicuramente l’evento attrarrà tantissimi turisti da ogni parte del mondo che potrebbero anche accettare di pagare così tanto.

Continua…

Ci sarà il presentatore del contest?

Mentre cerchiamo di digerire il costo degli hotel di Torino, andiamo a vedere chi potrebbe essere il conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022. In pole position ci sarebbe Mika. L’indiscrezione, che la Rai deve ancora confermare, l’ha lanciata su Radio Deejay Gabriele Corsi. Eccola, quindi, riportata dalla pagina Instagram Whoopsie:

Secondo quanto rivelato da Gabriele Corsi, storico componente del “Trio Medusa”, durante la trasmissione “Chiamate Roma Triuno Triuno” da loro condotta su Radio Deejay, Mika sarebbe il prossimo conduttore dell’Eurovision 2022.Il conduttore, infatti, dopo aver mandato in onda il celebre brano “Grace Kelly”, cantato dallo stesso Mika, ha dichiarato: «Grande successo per Mika lo sapete tutti che sta… per condurre l’Eurovision (…) ops, forse mi è sfuggito qualcosa».La notizia non è ancora stata confermata né smentita ma, sui social, sono già numerosi i fan che vedrebbero di buon occhio questa scelta.

Il discorso sull’Eurovisioon 2022 continua:

Molti conduttori, tra cui Milly Carlucci, Amadeus e Claudio Baglioni si erano già candidati per il ruolo ma, nelle ultime settimane, uno dei nomi più gettonati è stato quello di Alessandro Cattelan, ad avvalorare la tesi sostenuta da Carlo Conti secondo cui “ci vorrebbero dei volti freschi, 30-40enni con esperienza”. Chissà che Cattelan e Mika, già colleghi durante X Factor, non possano approdare insieme sul palco del contest musicale. Vi piacerebbe questo duo?

Staremo a vedere cosa accadrà. Presto, probabilmente ne sapremo di più sui conduttori dell’Eurovision 2022. Seguiteci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.