Enzo Bambolina è tornato a parlare del suo scontro con Lino Giuliano sui social dopo le dichiarazioni di Beatrice Luzzi a Verissimo. Ecco tutto quello che sta succedendo e il suo sfogo.

Lo sfogo di Enzo Bambolina

Il Grande Fratello è ormai alle porte e tra non molte ore Lino Giuliano dovrebbe varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Le polemiche però non mancano inquanto qualcuno sul web starebbe chiedendo a gran voce la sua squalifica a causa della risposta a un commento ironico che gli ha scritto sotto un post Enzo Bambolina.

Lino a subito fatto le sue scuse pubbliche dopo essersi reso conto dell’errore ma la questione potrebbe non essere finita qui. Ieri pomeriggio Beatrice Luzzi è stata ospite a Verissimo e ha replicato alla faccenda come segue:

“Se è quello che ho letto io, devo dire la verità, è chi gli ha scritto che secondo me è andato anche un po’ fuori le righe, una mancanza di privacy qualora fosse vero o di diffamazione qualora non lo fosse. Certamente il suo commento è stato all’altezza della domanda, però bisogna anche contestualizzare”.

Enzo Bambolina è quindi tornato a parlare di ciò che è accaduto sui propri spazi social specificando che con Lino Giuliano si conoscono da anni e spesso sono usci a cena insieme o anche solo per prendere un caffè. All’influencer, vista l’amicizia che li lega, non va giù il modo in cui gli ha risposto e in merito alle parole della Luzzi afferma:

“Addirittura passare per quello che l’ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente. Quando poi a dichiarare ciò è una persona come la signora Beatrice Luzzi”.

Molto probabilmente di tutto ciò se ne parlerà anche nel corso delle prime dirette del Grande Fratello. Chissà che il conduttore non decida di far intervenire Enzo Bambolina proprio in studio per un confronto.