Gli inquilini rientrano dalla suite con del cibo (ma evitano di darlo a Beatrice e ai suoi amici) – VIDEO

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

4 inquilini, parliamo di Varrese, Anita, Federico e Monia hanno trascorso del tempo in sauna. Tornati in Casa Beatrice Luzzi ha chiesto se avessero portato qualcosa, ma loro hanno smentito, per poi distribuire delle fragole ai loro amici.

Il gesto verso Beatrice Luzzi

La vincita alla tombola ha regalato ad alcuni concorrenti la possibilità di raggiungere la suite. Un premio ghiotto he ha visto Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Federico Massaro e Monia La Ferrera, trascorrere delle ore di spensieratezza e relax, coccolati da tutti i comfort. E non è mancata nemmeno la sorpresa con i ballerini di samba, che tanto hanno estasiato i menzionati.

Ma la pacchia è finita presto e Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Federico Massaro e Monia La Ferrera hanno dovuto fare ritorno dai loro compagni, sparpagliati in vari angoli della Casa. Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, uno dei nuovi gruppetti nati al Grande Fratello che tanto piace al pubblico, si trovava in salone a giocare a carte.

Visto l’arrivo dei coinquilini Beatrice Luzzi ha domandato se avessero portato qualche piccolo dono. Ma tutti hanno smentito, sostenendo di non aver potuto prendere nulla. In realtà poco dopo vediamo il gruppo guidato da Massimiliano Varrese, tirare fuori delle fragole per alcuni dei loro compagni e distribuirle. In particolare, come mostrato dal video sono Monia La Ferrera e Anita Olivieri a porgere il frutto a parte dei loro amici.

Bea, Vitto,Sergio e Stefano erano di là che giocavano a carte e quando sono passati dal ritorno della suit, Bea dice: “Avete portato qualcosa?” Tutti hanno detto: “No non ci hanno fatto portare niente” Poi vanno dagli altri e gli danno le fragole escludendo loro #GrandeFratello… pic.twitter.com/utYSFZgv2l — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 3, 2024

Il gesto sul web ha scatenato una polemica e diviso in due parti il pubblico. C’è chi crede che Anita Olivieri in particolar modo abbia fatto bene a dire a Beatrice Luzzi di non avere nulla con sé. Tutto solo ed esclusivamente perché tra loro non scorre buon sangue e molto spesso sono giunte allo scontro. Altri pensano invece che Anita, così come Varrese e gli altri, abbiano sbagliato a mentire e non dire come stavano realmente le cose, anche se poi magari con quel gruppo non volevano spartire niente.

Non è escluso che il gesto possa essere utilizzato come materiale per la prossima puntata del GF, che ritroveremo lunedì 8 gennaio. Semmai dovesse venire fuori questa situazione, come si giustificheranno Varrese e i suoi amici?