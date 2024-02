L’intervista di Chiara Ferragni avrebbe mandato su tutte le furie Fedez: gli ultimi rumor

Gossip

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Stando alle ultime indiscrezioni Chiara Ferragni e Fedez si sarebbe incontrati dopo qualche tempo e il rapper si sarebbe arrabbiato per l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera dall’influencer.

L’incontro tra Fedez e Chiara Ferragni

Da qualche settimana ormai non si fa altro che parlare della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Da quando è scoppiato il Pandoro-Gate si sono fatti vedere sempre meno sui social insieme, ma tutti pensavano si trattasse di una scelta per prendersi un periodo di pausa dall’attività di influencer.

Invece pare che ci siano dei problemi tra marito e moglie, questioni che sarebbero nate lo scorso anno dopo il Festival di Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, pare che Federico si sia molto arrabbiato per ciò che ha affermato Chiara nel corso dell’intervista con Il Corriere della Sera:

“Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli.

Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

A questo punto Dagospia rivela un nuovo particolare, ovvero che a distanza di diversi giorni dall’uscita di casa di Fedez i coniugi si sarebbero rivisti. Se ricordate, infatti, si vociferava che il rapper avesse lasciato la sua abitazione per passare un po’ di tempo negli Stati Uniti.

Queste voci sull’abbandono del nido coniugale potrebbero venire confermate dal rumor secondo il quale adesso Federico starebbe cercando una nuova dimora a Milano. Dagospia, inoltre, rivela che gli avvocati dell’influencer e del cantante si sarebbero scambiati delle “lettere dal tono accesissimo“.

Ripetiamo ancora una volta che al momento si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo cosa ci sia di effettivamente reale in tutto ciò. Solo i due diretti interessati potranno raccontare come stanno davvero le cose. Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite.