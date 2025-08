Durante un’intervista Ezio Greggio non viene riconosciuto e trasforma la gaffe in uno sketch perfetto

Ezio Greggio è stato intervistato durante un evento in Irlanda da un reporter che non l’ha riconosciuto. Il conduttore ha risposto con ironia, fingendo di essere un turista qualunque. Solo alla fine ha svelato la sua identità, regalando un momento esilarante.

La reazione di Ezio Greggio

Ezio Greggio protagonista (involontario) di una gaffe esilarante. Durante un’intervista al Galway Races Summer Festival in Irlanda, il conduttore è stato fermato da un giornalista che… non lo ha riconosciuto!

È davvero il caso di citare la sua frase più celebre: “È lui o non è lui? Certo che è lui!”. Il noto volto di Striscia la Notizia ha vissuto un momento curioso – e decisamente tutto da ridere – quando, arrivando all’ingresso dell’evento dedicato alle corse di cavalli, è stato avvicinato per una classica intervista al pubblico. Domande semplici e di rito: chi è, da dove viene, cosa fa nella vita.

Ezio Greggio, capendo subito che non era stato riconosciuto, ha colto la palla al balzo con la sua solita ironia. Alla domanda “Che lavoro fai?”, ha risposto con finta modestia: “Sono un attore, regista, produttore e conduttore. Ho lavorato a Hollywood e da 37 anni conduco un programma in Italia: si chiama Striscia la notizia”.

Alla fine, è stato lui stesso a svelare la sua identità, suscitando l’imbarazzo (e l’ilarità) dell’intervistatore. Ma Greggio, da professionista della risata, l’ha presa con filosofia: “È la mia prima volta alle Galway Races, ma non la mia prima volta in Irlanda. Vengo da Milano, ma frequento questo paese da 30 anni. Ho anche una casa qui vicino!”

E quando gli è stato chiesto chi fosse il contatto più famoso nella sua rubrica, ha risposto con un sorriso: “Io. Poi c’è Roberto Benigni e anche Mel Brooks. Ma ce ne sono molti altri…”

Un siparietto esilarante, perfetto per un volto dello spettacolo come lui che ha fatto della comicità il suo mestiere. Ezio Greggio divertito ha reagito con grande ironia, come suo solito!