Io Canto generation, arriva l’annuncio del primo coach (che non soddisfa il pubblico)

Debora Parigi | 29 Luglio 2023

Il primo coach scelto per Io Canto generation

Torna in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva Io Canto generation, il programma condotto da Gerry Scotti dedicato alla musica fatta dai bambini. Ovviamente a seguire queste giovani promesse ci sono anche dei coach e da tempo si vocifera su chi potrebbeo essere. A tal proposito si erano fatti nomi come Al Bano, Orietta Berti, Mara Maionchi e Marcella Bella.

Adesso però non si parla più di rumor, ma un nome è stato finalmente annunciato ufficialmente. Per ora non è nessuno di questi cinque che abbiamo detto, ma comunque è un’altra grande artista della musica italiana. Stiamo parlando di Iva Zanicchi. Nell’ultimo anno ha preso parte a due programmi condotti da Milly Carlucci. C’è stato Ballando con le stelle (dove è arrivata al quarto posto in coppia con Samuel Peron) e Il Cantante Mascherato (in veste di giudice insieme a Christian De Sica, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti). Dopo l’esperienza in Rai, quindi, adesso torna a Mediaset.

La cantante ha commentato questa notizia rilasciando alcune dichiarazioni al quotidiano Il Tempo. A tal proposito ha detto: “Sarò nel programma Io Canto condotto da Gerry Scotti in autunno su Canale 5. Sarò la coach, darò consigli e preparerò vocalmente e non solo i bambini che si esibiscono, i veri protagonisti. Saranno sei entusiasmanti puntate per me che sono nonna e amo i bambini”.

Si tratta di una bella esperienza per la Zanicchi, ma che non accontenta molti spettatori. Se le sue capacità vocali e di carriera sono indubbie e nessuno osa dire altrimenti, a non convincere è altro. Tanti utenti che commentano sul web, infatti, speravano in nomi più giovani e nuovi per il programma. Considerando che a Mediaset c’è praticamente una rivoluzione in corso, molti speravano di vedere più freschezza. Comunque attendiamo anche i prossimi nomi che saranno sicuramente annunciati presto.