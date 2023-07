NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Luglio 2023

Il post di Belen Rodriguez fa discutere il web

Sono ormai settimane che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sulla bocca di tutti. Come è ormai noto infatti la showgirl argentina e il conduttore partenopeo hanno messo nuovamente fine al loro matrimonio, e sembrerebbero aver voltato pagina. Numerose nel mentre le indiscrezioni emerse in rete su quello che sarebbe accaduto tra i due, che tuttavia a oggi non hanno trovato conferma. Sia Belen che Stefano infatti hanno deciso di rimanere nel silenzio più assoluto e a oggi dunque non è chiaro cosa avrebbe portato alla separazione.

Nel mentre però la Rodriguez pare avere una nuova fiamma. Si tratta dell’imprenditore Elio Lorenzoni e solo di recente i due sono stati beccati mentre si scambiavano dei baci. De Martino intanto ha inizialmente trascorso qualche giorno a Disneyland con suo figlio Santiago, e solo di recente è stato avvistato da solo in Sardegna. In queste ore intanto è accaduto dell’altro che non è passato inossservato.

Belen Rodriguez infatti ha pubblicato sui suoi social un post sospetto, che recita: “E io lo sapevo già…Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne”. A quel punto i più maliziosi del web hanno iniziato a insinuare che le parole della showgirl fossero una frecciatina rivolta a Stefano. Come abbiamo visto infatti, in questi giorni si è parlato di alcuni presunti tradimenti di De Martino, che sarebbero stati la causa della fine del matrimonio tra i due. Ma non solo. Si è anche mormorato che proprio Belen avrebbe scoperto l’accaduto, e che di conseguenza avrebbe deciso di separarsi da Stefano.

Naturalmente come di consuetudine vi invitiamo a prendere con le pinze questi gossip. Vi ricordiamo infatti che al momento né la Rodriguez né De Martino hanno confermato o smentito i pettegolezzi sul loro conto e che le voci di corridoio dunque sono da considerarsi tali.