Sui social Irama sfoggia un nuovo look. Il taglio di capelli del cantante fa impazzire i suoi fan sul web. Ecco il risultato

Il nuovo taglio di capelli di Irama

Irama

Ricordate la folta chioma di capelli a cui ci ha abituati Irama negli ultimi anni e al Festival di Sanremo quest’anno? Ecco. C’è una grossa novità. Filippo Maria Fanti, questo il suo nome di battesimo, quest’oggi ha sorpreso i suoi fan sul web. Il cantante ha pubblicato una storia su Instagram dove ha fatto sapere che era da parrucchiere per un cambio look davvero notevole!

Per darvi un’idea di quanti ha deciso di tagliare, facciamo riferimento a questa immagine. Il cantante di Ovunque sarai ha postato una storia dove ha deciso di conservare in un sacchetto quelli che erano fino a poche ore fa i suoi capelli, con tanto di etichetta con su scritto “Irama”.

Storia Instagram di Irama

Poco dopo, il risultato finale! Irama ha notevolmente cambiato look, tornando a un taglio decisamente più corto, ma restando fedele al riccio e… al biondo! Ad accompagnarlo sempre le sue immancabili treccine, rimaste tali esattamente come avvenuto in passato. Divertito del risultato finale, il cantautore ha postato le immagini con un semplice “Hola”, senza aggiungere dell’altro, ma tra le storie si è mostrato davvero molto divertito.

Ecco le due immagini condivise nel post sul suo account ufficiale solo poche ore fa…

Le foto di Irama su Instagram

La foto di Irama ha immediatamente fatto il giro del web tra i suoi fan, che hanno commentato e promosso questa sua scelta. I pensieri sono davvero tra i più disparati, tra chi fa apprezzamenti particolari e chi invece si limita a complimentarsi per la scelta.

Insomma Irama continua a incantare tutti e non solo con la sua voce e testi meravigliosi! Che ne pensate voi di questo suo look? Vi piace? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci per altre news e curiosità!

