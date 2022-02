OVUNQUE SARAI canzone Irama Sanremo 2022 testo e significato

Conosciamo meglio Ovunque sarai, la canzone di Irama a Sanremo 2022: ecco il testo e il significato del brano in gara

Scopriamo tutto su Ovunque sarai, la canzone di Irama in gara a Sanremo 2022. Ecco di seguito il testo, il significato del brano e le parole del cantante.

Ovunque sarai testo della canzone di Irama

Dopo il grande successo de La genesi del tuo colore, Irama torna nel 2022 sul palco del Teatro Ariston a Sanremo con la canzone Ovunque sarai. Si tratta della sua quarta partecipazione in carriera.Rispetto allo scorso anno, dove ha fatto ballare tutti con il suo pezzo, stavolta Irama vuole fare emozionare il pubblico.

Qui sotto troviamo un piccolo stralcio del testo di Ovunque sarai, riportato gentilmente da TV Sorrisi e Canzoni:

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

Ricordiamo che la canzone e la musica di Ovunque sarai portano tra gli autori lo stesso cantante, G. Colonnelli, G. Nenna, P.M. Lombroni Capalbo e V.L. Faraone.



Ora che abbiamo conosciuto il testo di Ovunque sarai di Irama, andiamo a vedere qual è il significato di questa canzone che ascolteremo a Sanremo 2022.

Significato di Ovunque sarai

Vi state sicuramente chiedendo quale sia il reale significato della canzone, Ovunque sarai di Irama. Ebbene il cantante ne ha parlato in esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni:

“Volevo presentarmi con un brano diverso da quelli per i quali sono conosciuto, una canzone scritta come si scrive una poesia”.

Precisando poi: “Non è una canzone d’amore”. A seguire Irama ha svelato cosa vuole comunicare con questo brano: “Parlo di un ricordo di una persona che nella mia vita non c’è più. Preferirei non spiegare chi è, voglio che ognuno si senta libero di pensare a chi porta nel cuore”

Irama racconta la canzone di Sanremo 2022

A proposito della canzone in gara a Sanremo 2022, Irama ha svelato anche quando è nato questo brano e alcuni curiosi aneddoti:

“Mi ricordo che la scrissi in Salento. Ero sul tetto di questa casa. E la scrissi guardando il cielo e la terra, elementi naturali. Anche pensando a una persona, a una storia che mi porterò per sempre dentro e tento di raccontare sul palco di Sanremo”.

Ha spiegato a Sorrisi. Irama a proposito di Sanremo 2022 ha spiegato di aver scoperto della sua partecipazione dall’annuncio in TV da parte di Amadeus e di esserne molto contento. Ha detto oltretutto che quando è nata questa canzone, in realtà inizialmente è stata pensata come una sorta di lettera.

Ricordiamo oltretutto che, durante la serata dedicata alle cover, Irama ha scelto di cantare La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. A condividere il palco con lui proprio il cantautore milanese.

Ma vediamo ora quali altre canzoni, oltre Ovunque sarai, saranno in gara al Festival di Sanremo 2022.

I Big in gara a Sanremo 2022

Quest’anno sono in tutto 25 i Big che prendono parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2022, su Rai 1 in mondovisione dal 1° al 5 febbraio. Ogni artista ha scelto una canzone da portare sul palco.

Rivediamo l’elenco di tutti i protagonisti in gara a Sanremo 2022 le loro canzoni annunciate dal direttore artistico e conduttore, Amadeus.

Tra loro si nasconde il vincitore di Sanremo 2022. Chi avrà la meglio? Irama dopo il quinto posto nella precedente edizione, riuscirà a migliorarsi con Ovunque sarai? Staremo a vedere, intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo a lui e a tutti gli artisti presenti.

