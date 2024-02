Perché Irama ha una collana in mano durante l’esibizione? Il significato dietro questo gesto

Sanremo

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

L’esibizione di Irama non ha colpito soltanto per la sua intensità, ma anche per un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori che hanno seguito con attenzione la sua performance. Tra le mani infatti teneva una collana e tante sono state le supposizioni sul significato che si cela dietro questo gesto. A chi appartiene?

La collana di Irama: il significato

Il ritorno di Irama al Festival di Sanremo 2024 non ha deluso le aspettative. Il cantante è tornato a calcare il palco del Teatro Ariston con le note struggenti di Tu no. Una canzone molto intensa, che ha commosso e che si candida come papabile vincitrice di questa edizione.

Anche ieri sera Irama si è presentato sul palco con un look total black, come spesso ci ha abituati. Nel corso della performance l’artista portava con sé un filo rosso e una collana. Qualcuno nel vederla ha fatto diverse congetture. A qualche fan delle serie TV ha persino ricordato la stessa indossata da Elena Gilbert in The Vampire Diares.

A questo punto la domanda sorge spontanea: perché Irama ha cantato a Sanremo 2024 con una collana in mano? Il cantante non ha mai dato delle spiegazioni riguardo a questa scelta, ma i fan più legati all’artista sostengono che questo prezioso oggetto appartenga alla nonna scomparsa del cantante, alla quale il cantante era davvero tanto legato. In effetti potrebbe starci se si pensa al significato del brano, che affronta appunto il tema del distacco, così come di mancanza e perdita.

Come vediamo anche nell’esibizione di ieri sera Irama ha spesso mostrato la collana che in tanti pensano possa appartenere a sua nonna. Se così fosse si tratterebbe di un gesto davvero molto speciale da parte del cantante.

Qualsiasi sia il significato siamo comunque certi che non si tratti di un caso o di una scelta prettamente estetica. Irama è un artista che cura nel minimo dettaglio ogni suo gesto sul palco e dunque c’è sicuramente qualcosa di davvero profondo dietro a ciò.

Vedremo se magari in qualche intervista rivelerà qualcosa in più a riguardo oppure preferirà tenerselo per sé.