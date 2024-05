Irama torna ad Amici 23 e presenta il suo nuovo singolo, Galassie. Maria lo elogia: “Sei sempre più bravo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23 Irama

Grande ritorno questa sera ad Amici 23 per un ex allievo (e vincitore) del talent show. Stasera Irama ha presentato, proprio nella scuola di cui alcuni anni fa ha fatto parte, il suo nuovo singolo dal titolo Galassie.

Irama presenta Galassie ad Amici

Amici 23 ci ha regalato un’altra interessante puntata questa sera e senza dubbio tra le più importanti del percorso. La semifinale ha sancito infatti i cantanti e ballerini che hanno potuto aggiudicarsi un posto in finale, ma ha avuto modo di vedere anche degli importanti ospiti come Geppi Cucciari e… Irama!

LEGGI ANCHE: Amici 23, chi è in finale tra Sarah e Mida: la scelta della giuria lascia a bocca aperta!

L’ex allievo e vincitore della scuola di Amici 23 è arrivato in puntata per presentare il suo bel nuovo singolo, dal titolo Galassie. Con emozione, esattamente come la prima volta, Irama si è mostrato sorridente e felice di poter raccontare la sua musica nella casa che anni fa l’ha accolto come uno dei ragazzi.

LEGGI ANCHE: Mida vola a Stoccolma! Il cantante di Amici 23 ha vinto il Premio di Spotify!

La sua esibizione è stata ovviamente di altissimo livello e Irama ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto. Lo studio è letteralmente esploso in un boato dopo il suo ingresso e al termine della canzone. Un segnale di affetto e profondo di riconoscimento verso un grande artista come lui.

Continua così la parabola crescente della carriera di Irama che, solo a febbraio, è stato grande protagonista del Festival di Sanremo 2024 con “Tu no”, un brano che ha commosso tutti e ancora oggi è tra i più apprezzati dell’ultima edizione della manifestazione musicale.

“Sei sempre più bravo, più sofisticato….”, ha detto Maria De Filippi orgogliosa di lui. Ora Irama ci riprova con Galassie e il sentiment del pubblico presente è stato più che positivo e si è detto felice di aver fatto ritorno a casa. Sarà ancora un altro grande successo!