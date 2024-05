Holden è il quarto finalista! La squadra Zerbi-Cele esulta: studio in delirio

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23

Quarto finalista di questa edizione di Amici 23 è stato Holden. Tutta la squadra di Zerbi e della Celentano ha raggiunto la finale e questo ha mandato in visibilio il pubblico presente in studio.

Holden è il quarto finalista

Marisol, Dustin e Petit. Sono questi i nomi dei primi tre finalisti di Amici 23 stasera. Manche dopo manche abbiamo avuto modo di seguire e scoprire dunque chi vedremo certamente la prossima settimana.

E proprio dopo la terza manche, quella conclusiva, c’è stato un ballottaggio davvero interessante, che ha visto sfidarsi Mida, Sarah e Holden. Tutti e tre hanno avuto modo di cantare e sfidarsi, per decretare così il quarto finalista di questa edizione. Per prima cosa gli allievi di Amici 23 hanno cantato i loro tre singoli nuovi. Nell’ordine Que pasa di Mida, Sexy Magica di Sarah e Randagi di Holden.

Poco dopo il giro è ricominciato quando invece hanno scelto una cover da portare sul palco. Grazie a questa prova abbiamo dunque scoperto il nome del quarto finalista di Amici 23. Tra gli allievi ad avere la meglio è stato Holden. Questo completa dunque il team della maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Tutti e quattro hanno raggiunto l’obiettivo prefissato.

A colpire è stata ancora una volta l’unione del team. Quando Holden è diventato finalista tutti e tre i suoi compagni Dustin, Marisol e Petit l’hanno incoraggiato. Una volta scoperto poi il risultato l’hanno abbracciato e gioito insieme a lui.

Peraltro preso dal momento Holden ha anche incitato il pubblico. I presenti in studio hanno risposto con un boato. Il cantante di Amici 23 ha dichiarato di essersi divertito moltissimo in puntata e di non essere rimasto sulle sue come capitato in altre occasioni. La gioia per l’artista è stata davvero incontenibile.

Per i suoi compagni Mida e Sarah, invece, è tutta da decidere. Chi raggiungerà il Serale di Amici 23?