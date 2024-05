Mida vola a Stoccolma! Il cantante di Amici 23 ha vinto il Premio di Spotify!

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23

Quante emozioni questa sera per Mida ad Amici 23! Il cantante di Rosso Fuoco ha ottenuto un prestigioso Premio di Spotify e grazie a esso volerà a Stoccolma! Tutti i dettagli.

Amici 23, ecco il Premio Spotify vinto da Mida

Le sorprese ad Amici 23 non finiscono mai! Questa sera durante l’ottava puntata del Serale, in occasione della semifinale, non sono mancate le emozioni per gli allievi. E in particolare per Mida. No, non facciamo riferimento al fatto che andrà al ballottaggio finale con Sarah, ma a un altro importante momento che l’ha visto protagonista.

Il cantante di Amici 23 fin dal suo ingresso nella scuola si è distinto per i suoi brani, che contano oggi numerose visualizzazioni. Pensiamo per esempio a Rosso Fuoco, una delle colonne sonore di questa edizione del talent show, così come tutti gli altri brani che ne sono seguiti.

Intanto per Mida è arrivata una sorpresa davvero speciale! Il cantante durante la puntata ha scoperto infatti di aver vinto il Premio Spotify! Grande gioia per lui e per la sua insegnante Lorella Cuccarini. Cosa comporta questo? L’allievo di Amici 23 terminato il programma volerà a Stoccolma per la realizzazione di una cover, che verrà poi pubblicata.

Una soddisfazione incredibile per Mida che è parso davvero entusiasta di ricevere questa notizia. Probabilmente se gliel’avessero detta durante il suo ingresso ad Amici 23, non ci avrebbe mai e poi mai creduto!

Ricordiamo anche, peraltro, che Mida uscirà anche con il suo primo EP, Hai il sole dentro. Quando esce? Precisamente il 17 maggio!

Mida dunque può esultare! Non appena finirà questo percorso ad Amici 23, volerà a Stoccolma per realizzare un altro importante progetto. E chissà quante altre sorprese gli riserverà il suo futuro artistico.