Il regime iraniano sta uccidendo il suo popolo, soprattutto i giovani che lottano per la libertà dell’Iran

Il massacro dei giovani in Iran

Nel cuore delle manifestazioni in Iran, una generazione di giovani sta pagando il prezzo della libertà. Mentre le autorità iraniane cercano di spegnere le voci di dissenso con la forza, decine di migliaia di ragazzi e ragazze si sono uniti per protestare contro il regime autoritario che domina il paese da decenni. Ma il loro coraggio l’hanno pagato a caro prezzo. Il numero di vittime cresce ogni giorno e il regime non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Chi sono le vittime

La maggioranza delle vittime sono giovani iraniani, studenti e attivisti. Tutti con un unico sogno: la libertà dell’Iran. “Se esci, può essere che ti sparino”, racconta Ghazaleh, una giovane donna che ha visto amici e parenti cadere sotto i colpi delle forze di sicurezza. “Ali, il mio fidanzato, non esce più di casa per paura”, aggiunge come raccolto da Il Corriere della Sera.

Le storie di repressione sono quotidiane. Ogni giorno arrivano notizie di nuovi arresti e di giovani che non fanno più ritorno dalle manifestazioni.

LEGGI ANCHE: Referendum sulla Giustizia: superata la soglia delle 500mila firme online

Il ruolo degli Stati Uniti

La comunità internazionale è divisa sulla risposta da dare al regime iraniano. Gli Stati Uniti, attraverso una serie di sanzioni mirate, stanno cercando di esercitare pressione sul governo iraniano.

Molti attivisti ritengono che queste misure siano insufficienti. “Ci hanno lasciati soli”, scrive Ghazaleh in un post sui social, lamentando la mancanza di un supporto più concreto da parte delle potenze occidentali.

Nonostante le sanzioni, la situazione non sembra migliorare. Le forze iraniane continuano a utilizzare metodi violenti per soffocare la protesta in Iran, mentre la popolazione si trova sempre più isolata.

L’assenza di supporto esterno e la crescente brutalità del regime hanno spinto molti a considerare l’ipotesi di una guerra aperta, ma anche questa prospettiva è incerta. “Trump ha la mano sul grilletto”, minaccia un generale iraniano, ma le ripercussioni di una guerra totale sono difficili da prevedere.

In questo scenario di incertezza, i giovani dell’Iran continuano la loro lotta, sperando in un futuro migliore, con la consapevolezza di poter pagare il prezzo più alto.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.