In occasione di Halloween, la supermodella russa Irina Shayk si traveste da Cicciolina, icona del mondo a luce rosse. Ecco le foto che in breve hanno fatto il giro del web.

Il travestimento di Irina Shayk

In questi mesi il nome di Irina Shayk è finito spesso al centro della cronaca rosa. La supermodella russa infatti solo la scorsa estate è stata avvistata per le vie di Napoli mentre baciava appassionatamente Michele Morrone. A quel punto in rete si è iniziato prontamente a parlare di una nuova coppia e le immagini sono diventati virali sui social. Tuttavia, come è stato rivelato in seguito, la modella e l’attore hanno semplicemente preso parte alla nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana ispirata al capolavoro di Vittorio De Sica Matrimonio all’italiana.

Anche dopo la fine delle riprese si è continuato a parlare di una presunta complicità tra Irina e Michele, che tuttavia non è mai sfociata in altro. La Shayk nel mentre in queste settimane ha continuato a concentrarsi sulla sua carriera e su sua figlia e al momento sembrerebbe essere ancora single. In queste ore tuttavia qualcosa ha riportato la supermodella al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Oggi, come è ben noto, in tutto il mondo si festeggia Halloween e per l’occasione, soprattutto in America, i grandi nomi del mondo dello spettacolo amano travestirsi e celebrare questa giornata in buona compagnia. Anche Irina Shayk dunque ha scelto di festeggiare e ha così optato per un costume che è immediatamente finito sulla bocca di tutti. La supermodella si è infatti travestita da Cicciolina, icona del mondo a luci rosse, e in breve le foto hanno fatto il giro del web.

