Amici 25, è nata una prima coppia in casetta? Gli indizi
Chi sarebbe la prima coppia dell’anno
Secondo alcuni indizi che hanno notato diversi fan, ad Amici 25 sarebbe nata una prima coppia. Ecco di chi si tratta e cosa starebbe accadendo.
Nasce l’amore ad Amici 25?
Siamo entrati nel vivo di Amici 25 e in queste settimane il pubblico ha imparato a conoscere i nuovi allievi del talent show di Maria De Filippi. Sia i cantanti che i ballerini si stanno già impegnando al massimo per confermare, settimana dopo settimana, la propria maglia e all’interno della scuola sono già nate diverse dinamiche. Domenica intanto su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, durante la quale ne vedremo di belle. Nel corso dello speciale pomeridiano assisteremo infatti alle nuove gare di ballo e canto e scopriremo gli esiti delle sfide. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati in particolare due allievi.
Stando a diversi indizi notati da numerosi fan, sembrerebbe che all’interno della cassetta sia nata la prima coppia dell’edizione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Flavia e Gard. Negli ultimi daytime infatti in molti hanno notato un inaspettato avvicinamento tra i due cantanti, che sembrerebbero essere legatissimi. Ma non è finita qui.
Oltre a sostenersi e a supportarsi a vicenda, in queste ultime ore gli allievi di Amici 25 sono stati protagonisti di un momento romantico. Tutto è iniziato quando Gard, dopo aver vinto una gara interna di canto, ha avuto la possibilità di condividere con uno dei suoi compagni un pranzo speciale. A quel punto la scelta del cantante è ricaduta proprio su Flavia e il gesto ha fatto felici tutti i fan.
I più dunque ne sono convinti: in casetta sarebbe nata la prima coppia di questa nuova edizione del talent show. I diretti interessati tuttavia al momento non hanno ancora confermato i gossip e a oggi dunque non è ben chiaro cosa stia accadendo tra i due.
