Secondo alcuni indizi che hanno notato diversi fan, ad Amici 25 sarebbe nata una prima coppia. Ecco di chi si tratta e cosa starebbe accadendo.

Nasce l’amore ad Amici 25?

Siamo entrati nel vivo di Amici 25 e in queste settimane il pubblico ha imparato a conoscere i nuovi allievi del talent show di Maria De Filippi. Sia i cantanti che i ballerini si stanno già impegnando al massimo per confermare, settimana dopo settimana, la propria maglia e all’interno della scuola sono già nate diverse dinamiche. Domenica intanto su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, durante la quale ne vedremo di belle. Nel corso dello speciale pomeridiano assisteremo infatti alle nuove gare di ballo e canto e scopriremo gli esiti delle sfide. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono stati in particolare due allievi.

Stando a diversi indizi notati da numerosi fan, sembrerebbe che all’interno della cassetta sia nata la prima coppia dell’edizione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Flavia e Gard. Negli ultimi daytime infatti in molti hanno notato un inaspettato avvicinamento tra i due cantanti, che sembrerebbero essere legatissimi. Ma non è finita qui.

Oltre a sostenersi e a supportarsi a vicenda, in queste ultime ore gli allievi di Amici 25 sono stati protagonisti di un momento romantico. Tutto è iniziato quando Gard, dopo aver vinto una gara interna di canto, ha avuto la possibilità di condividere con uno dei suoi compagni un pranzo speciale. A quel punto la scelta del cantante è ricaduta proprio su Flavia e il gesto ha fatto felici tutti i fan.

I più dunque ne sono convinti: in casetta sarebbe nata la prima coppia di questa nuova edizione del talent show. I diretti interessati tuttavia al momento non hanno ancora confermato i gossip e a oggi dunque non è ben chiaro cosa stia accadendo tra i due.

