Isabella Ricci si mostra per la prima volta in costume: “Orgogliosa di tutta la pelle che cade”

Debora Parigi | 28 Luglio 2023

Il body positivity di Isabella Ricci che mostra per la prima volta il suo corpo in costume

Molto apprezzata quando era nel parterre del Trono Over di Uomini e donne, Isabella Ricci ultimamente ha fatto molto parlare di sé. Dal programma di Maria De Filippi era infatti uscita in coppia con Fabioche poi aveva sposato e i due si erano trasferiti a Dubai per godersi la vita insieme. All’inizio di quest’anno lei era poi sparita dai social per mesi, facendo preoccupare i fan.

È quindi riapparsa a giugno rivelando che lei e il marito avevamo divorziato. Da quel momento ci sono state dichiarazioni dall’uno e dall’altra incolpandosi a vicenda per la fine della relazione e del matrimonio. Comunque lei da quando ha dato l’annuncio è tornata a frequentare i social e ha pubblicare spesso contenuti.

Proprio oggi Isabella Ricci ne ha pubblicato uno un po’ diverso dal solito. Sul suo profilo Instagram ha infatti messo un video in cui per la prima volta si è mostrata in costume da bagno. Non era mai accaduto da quando la conosciamo, nonostante lei in passato sia stata modella. L’ex dama ha quindi spiegato che non lo aveva mai fatto per “vergogna”, per paura dei commenti visto che non ha più una pelle tonica come una donna giovane. Ma adesso ha preso coraggio e si è mostrata. Ha anche scritto:

“Avevo sempre pensato di fare una foto in costume da bagno, ma poi mi aspettavo commenti… Adesso ho deciso che è il momento di farlo senza porsi alcun problema. Sono orgogliosa di come sono, sono orgogliosa della mia età , sono orgogliosa anche di tutta la pelle che cade e dei miei difetti. Guardatevi sempre allo specchio con amore e fate un sorriso dedicato a voi, tutti i giorni.

Un bacione amiche e siate sempre soddisfatte e consapevoli del vostro valore. Sempre”.

Isabella è davvero in splendida forma e anche i suoi fan la pensano così. Il post è infatti pieno di commenti in cui oltre a complimentarsi con lei, dicono anche di quanto sia genuina e rappresenti una bellezza che rimane tale anche col passare degli anni. Inoltre è stato apprezzato anche il messaggio che ha voluto porlare, cioè quello di non vergognarsi dei propri difetti estetici e vedersi sempre bellissime.