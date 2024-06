Isobel ha un nuovo amore? Il presunto bacio con l’ex allievo di Amici Alessio Gaudino

Gossip

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Secondo alcuni fan di Amici tra Isobel e Alessio Gaudino sarebbe scattato il bacio. Ecco il video che ha fatto nascere il dubbio.

Alessio Gaudino è stato uno dei concorrenti di Amici 15 e in seguito ha proseguito la propria carriera nel mondo dello spettacolo partecipando ai tour di molti artisti famosi. Possiamo citare per esempio Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni, oltre che ai tanti spettacoli teatrali di cui ha fatto parte.

Nel 2020 ha preso parte alla prima edizione di Amici Speciali insieme ad altri volti noti della musica come Alberto Urso, The Kolors, Irama, Umberto Gaudino, Giordana Angi, ecc.. Insomma, diversi volti delle precedenti adizioni del talent ma anche personaggi estranei alla trasmissione.

Il ballerino si è aggiudicato un posto in finale anche se alla fine è stato Irama a portarsi la vittoria a casa. Fatto sta che, come abbiamo accennato in precedenza, la carriera di Alessio è andata avanti fino ad arrivare ai giorni nostri. In queste ore si trova a Desenzano del Garda e insieme a lui c’è anche Isobel, infatti sui social possiamo vedere diverse foto insieme.

Bacio sì o bacio no tra Isobel e Alessio Gaudino? pic.twitter.com/a5kzj3JgsR — AMICI NEWS (@amicii_news) June 14, 2024

Tra i video su Twitter è però spuntato una clip in cui Isobel fa una sorpresa all’ex concorrente di Amici cogliendo di sorpresa alle spalle. I due si abbracciano e a un certo punto, secondo i fan, sembra che i due si stiano scambiando un bacio. Si tratta di pochi secondi ma probabilmente è solo un’illusione ottica dovuta dalla prospettiva.

Secondo voi che cosa è successo? Per quanto ne sappiamo Alessio fino allo scorso anno era fidanzato con Federica, anche se ultimamente non hanno messo più foto insieme. Per quanto riguarda Isobel, invece, dovrebbe essere single. Tuttavia per conoscere la verità dovremo attendere le dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.