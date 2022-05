1 Giallo sugli ex naufraghi dell’Isola 16

Manca ormai un mese esatto alla finale dell’Isola 16, e tra poche settimane dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, che si conferma essere la più lunga nella storia del reality. Come sappiamo infatti Mediaset, dato il grande successo ottenuto da Ilary Blasi, ha deciso di prolungare di diversi giorni la trasmissione, così come accaduto col GF Vip 6. Tuttavia i naufraghi sono stati messi difronte a una scelta. I concorrenti hanno infatti dovuto decidere se firmare un nuovo contratto, e di proseguire dunque la loro esperienza in Honduras, o se invece abbandonare il reality e rientrare in Italia.

Per motivazioni differenti, a scegliere questa seconda opzione sono stati Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez. I quattro naufraghi così in questi giorni hanno fatto ritorno a casa, e in queste ore si sono anche mostrati sui social per la prima volta dopo due mesi. Tuttavia nelle ultime ore sui social è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Il pubblico infatti ieri sera nel corso della nuova diretta aspettava l’ingresso in studio dei quattro naufraghi, che però non è avvenuto. Ma perché dunque Alessandro, Guendalina, Blind e Licia non erano presenti ieri sera all’Isola 16? Nonostante non ci siano certezze in merito, proviamo a fare qualche ipotesi. La prima potrebbe essere riconducibile alla scelta dei quattro di ritirarsi. In studio infatti solitamente arrivano solo i concorrenti eliminati dal pubblico, mentre coloro che decidono di abbandonare il programma (come accaduto con Jeremias Rodriguez) non partecipano alle successive dirette del programma.

Tuttavia non è da escludere che Alessandro, Guendalina, Blind e Licia si stiano solo rimettendo in forze, e che nel corso delle prossima puntata faranno il loro ingresso in studio. In attesa di saperne di più, qualche giorno fa Ilary Blasi ha svelato qual è stata la sua gaffe più imbarazzante di tutte. Andiamo a rivedere le dichiarazioni della conduttrice.