Cosa è successo a L’Isola dei Famosi? Emerge un’indiscrezione che se fosse vera avrebbe dell’incredibile! Stando a quanto emerso pare che sarebbe scoppiata una lite furibonda tra naufraghi per questioni… igieniche non da poco!

Isola dei Famosi, cosa è successo tra naufraghi

A L’Isola dei Famosi il clima sembra essere più teso che mai. E no, non parliamo per quanto accaduto con la pesca del polpo che ha portato Loredana Cannata ad allontanarsi dal gruppo. Stavolta c’è dell’altro. A riportare un’indiscrezione che sta rapidamente facendo il giro del web è stata Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che nelle sue Instagram stories ha svelato un retroscena tanto inaspettato quanto sgradevole.

Secondo quanto riportato dalla Marzano, che ha condiviso la notizia anche con il collega Amedeo Venza, sarebbe scoppiata una “lite furibonda tra alcuni naufraghi“ per via di un episodio legato all’igiene. Questo il virgolettato esatto apparso nelle sue storie:

⁠“Pare che all’Isola dei Famosi è scoppiata una lite furibonda: uno dei naufraghi ha fatto la cac*a fuori dalla zona stabilita. Un’altra concorrente ci è finita dentro col piede! Ovviamente adesso stanno cercando di calmare le acque, ma l’inciviltà è alle stelle. Altro che spirito di adattamento, qui manca proprio il rispetto!”

Una ricostruzione che, seppur ancora priva di conferme ufficiali, ha già sollevato l’attenzione (e lo sdegno) del pubblico social, sconvolto nel leggere queste parole. Dai canali ufficiali del programma, al momento, non sono arrivate né smentite né chiarimenti sull’accaduto, e nessun nome dei naufraghi de L’Isola dei Famosi coinvolti è stato reso noto.

Tuttavia, ciò che emerge è di certo un gruppo provato non solo dalle difficoltà della sopravvivenza, ma anche da una convivenza sempre più complicata da gestire. Se l’indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe di un episodio imbarazzante, ma soprattutto sintomo di un clima ormai esplosivo all’interno de L’Isola dei Famosi.

In attesa di eventuali risposte dalla produzione o dai protagonisti, il pubblico cerca di capire cosa sarebbe successo, tra indignazione e curiosità. Sembra proprio che a L’Isola dei Famosi non ci sia proprio pace!