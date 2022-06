1 Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi 16

È iniziato il conto alla rovescia: tra due settimane infatti su Canale 5 andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi 16, durante la quale verrà eletto il vincitore di questa edizione. Stasera nel mentre arriva una nuova diretta con Ilary Blasi e anche stavolta non mancheranno colpi di scena e tante emozioni. Il gruppo ormai inizia a stringersi e sono soltanto in 10 i naufraghi rimasti in Honduras, dopo il ritiro inaspettato di Marco Cucolo di qualche giorno fa. Nel corso della puntata di stasera nel mentre un altro concorrente lascerà la Palapa, per arrivare su Playa Sgamadissima dove ormai da diverso tempo vive Pamela Petrarolo. A scontrarsi al televoto in queste ore ci sono Gennaro Auletto, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani ed Estefania Bernal. Ma chi tra loro la scamperà?

Noi di Novella2000.it come ogni settimana abbiamo lanciato come sempre un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il naufrago che vorreste eliminare. Secondo le preferenze dei nostri lettori, a risultare la più votata, e dunque a rischio eliminazione è Estefania Bernal, che ottiene il 34% dei voti. A seguire troviamo Nick Luciani con il 22% dei voti, Gennaro Auletto con l’11% dei voti, e Maria Laura De Vitis, risultata la più amata dai nostri lettori con l’11% dei voti.

Come sempre però andiamo a precisare che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Estefania Bernal la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi 16. Il televoto infatti verrà chiuso da Ilary Blasi solo in diretta e per allora le cose potrebbero cambiare del tutto. In più bisogna anche ricordare che il naufrago più votato non tornerà direttamente in Italia, ma sbarcherà su Playa Sgamadissima, dove incontrerà Pamela Petrarolo.

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà, facciamo anche affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare il gruppo questa sera.