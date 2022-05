Chi è Gennaro Auletto? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Gennaro Auletto, concorrente de L’Isola dei Famosi 16, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Gennaro Auletto

Gennaro Auletto età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Gennaro Auletto, concorrente de L’Isola dei Famosi 16. Il modello nasce a Napoli nel 2001. La sua età è dunque di 21 anni. Non conosciamo tuttavia quale sia la sua data di nascita esatta. La sua altezza è pari a 1 metro e 88 centimetri, mentre sconosciuta l’informazione circa il suo peso.

Ma quali sono le origini di Gennaro? Il naufrago è nato da madre marocchina e padre italiano, ed è cresciuto tra Napoli e Casablanca. Proprio in merito alle sue origini il modello a Vogue Man Arabia ha affermato:

“Penso che il mix delle mie radici, marocchine e italiane – direi napoletane, come ha detto una volta Sophia Loren! – mi abbia aiutato molto a mantenere una mente aperta. Parlare più di una lingua ed essere esposti a culture e persone diverse ci aiuta a sviluppare una prospettiva imparziale e un approccio non giudicante alla vita”.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Gennaro Auletto non si hanno molte informazioni.

In molti si chiedono già se il naufrago de L’Isola dei Famosi 2022 abbia una fidanzata.

Tuttavia al momento non si hanno informazioni certe.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire il modello sui social e su Instagram.

Dove seguire Gennaro Auletto: Instagram e social

Numerosi utenti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Gennaro Auletto sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente de L’Isola dei Famosi 16 ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Su Instagram Gennaro condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Gennaro Auletto è iniziata all’età di 18 anni. Il modello dunque ha iniziato a sfilare per le passerelle più importanti al mondo da giovanissimo, e da quel momento ha ottenuto un successo incredibile, al punto da finire sulla copertina di Vogue Man Arabia. Proprio alla rivista Gennaro ha svelato di non aver mai voluto intraprendere questa strada e ha raccontato come è entrato a far parte del mondo della moda. Queste le sue dichiarazioni:

“I designer Amedeo Scognamiglio e Roberto Faraone Mennella mi hanno dato l’opportunità di lavorare come modello per la prima volta a Capri all’evento del loro marchio di gioielli. Ci siamo incontrati casualmente a Napoli quando stavano reclutando modelli per l’annuale evento Faraone Mennella a Capri. Non ero sicuro del lavoro – ho quasi rifiutato l’offerta – ma per fortuna dopo quell’evento è iniziato il mio sogno e sarò sempre grato ad Amedeo, che è ancora oggi un grande mentore e amico, e all’indimenticabile Roberto scomparso troppo presto, e ora mi protegge da lassù”.

Da quel momento Gennaro Auletto ha iniziato a viaggiare in tutto il mondo, incontrando i designer e i fotografi più importanti di sempre. A maggio 2022 arriva per lui un’altra grande opportunità. Il modello infatti viene scelto per far parte del cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi 16. Andiamo dunque a vedere cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del reality.

Gennaro Auletto a L’Isola dei Famosi 16

A maggio 2022 Gennaro Auletto entra a far parte del cast di naufraghi de L’Isola dei Famosi 16. Si tratta della prima esperienza televisiva per il modello, e di certo ne vedremo di belle.

Gennaro arriva in Honduras a programma già avviato. Il reality è infatti iniziato a marzo 2022, e sarà dunque interessante vedere come si relazionerà al resto dei naufraghi. Ma chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022 oltre ad Auletto? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 16

Scopriamo chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 16 oltre a Gennaro Auletto:

Il percorso di Gennaro a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Gennaro Auletto a L’Isola dei Famosi 16 inizia ufficialmente lunedì 16 maggio, a due mesi dalla partenza del reality. Ma come se la caverà il modello? Non resta che attendere per scoprirlo.

9°settimana: Gennaro sbarca in Honduras, dando il via al suo percorso.

