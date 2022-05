1 Nuovi arrivi a L’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 sta proseguendo la sua corsa e chiuderà i battenti solo alla fine di giugno. Ci aspettano, quindi, ancora diverse puntate prima di scoprire chi vincerà questa edizione. Alla conduzione vediamo Ilary Blasi e accanto a lei gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. come inviato, invece, Alvin. Accanto a loro nel cast sembra che appariranno due volti molto noti. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano sul suo profilo Instagram: “Allora, ragazzi vi do uno scoop pazzesco! Prossimamente Soleil e Vera Gemma all’Isola ma non come concorrenti“. Se non gareggeranno come naufraghe quale sarà il loro ruolo? Al momento non possiamo ancora saperlo. Deianira, infatti, non ha rivelato questa informazione. Lo scopriremo molto presto. Al momento si tratta soltanto di un rumor. Di conseguenza dovremo aspettare conferme o smentite da parte della produzione o delle due dirette interessate. Staremo a vedere.

Soleil Sorge, nel frattempo, continua la sua scalata al successo. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è stata amata da tantissimi italiani, è diventata un membro della giuria de La Pupa e il Secchione Show. Nel programma di Barbara d’Urso ha lavorato accanto a Federico Fashion Style e Antonella Elia, con la quale ha anche avuto uno scontro molto acceso. Vera Gemma, invece, è stata già naufraga nell’edizione dello scorso anno. Adesso starebbe tornando a L’Isola dei Famosi 2022 con un ruolo misterioso. I fan saranno sicuramente curiosi di scoprire di cosa si tratta.

La cosa certa che i naufraghi non se lo aspettano. Così come non sanno che tra poco entreranno in gara altri quattro concorrenti. Stiamo parlando di Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Di quest’ultimo di è parlato molto nelle ultime ore…