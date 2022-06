I finalisti de L’Isola dei Famosi 2022 del 20 giugno

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento si è aperto con l’annuncio di Ilary Blasi secondo il quale Edoardo Tavassi ha dovuto lasciare il reality a causa di un serio problema medico. In seguito Nick è stato eliminato, per il momento, e mandato in Playa Sgamada.

I naufraghi rimasti hanno, quindi, dovuto affrontare una prova che ha decretato come secondo finalista (il primo è Nicolas Vaporidis) Luca Daffré. Quest’ultimo ha scelto di mandare in nomination Estefania. Con lei anche Mercedesz perché ha perso la sfida successiva e Carmen. Mentre Marialaura è stata la terza finalista.

A raggiungere Playa Sgamada è stata Estefania. La quarta finalista è stata Carmen Di Pietro, mentre la quinta Mercedesz Henger, la quale è scoppiata a piangere dicendo: “Penso che spettasse di più a Estefania“. La modella, però, prima di uscire ha dato il “Bacio di Giuda” alla Henger. Di conseguenza, adesso, possiamo fare un riassunto dei primi cinque finalisti de L’Isola dei Famosi:

Luca Daffré

Carmen Di Pietro

Marialaura De Vitis

Nicolas Vaporidis

Mercedesz Henger

Poi abbiamo scoperto il sesto, il quale è stato decretato dal televoto flash tra coloro che al momento si trovavano in Playa Sgamada. Stiamo parlando di Nick, Pamela ed Estefania. A vincere è stato Nick. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. La replica della puntata de L’Isola dei Famosi 2022 potrà essere recuperata su Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.