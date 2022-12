Isola dei famosi 2023, Alvin sotituito come inviato? Il rumor

NEWS

Debora Parigi | 2 Dicembre 2022

Isola dei Famosi

Alvin non sarà inviato dell’Isola dei famosi 2023?

Si parla già di Isola dei famosi 2023 ed infatti sono partiti i rumor per chi potrebbero essere i nuovi concorrenti tra volti già noti al mondo del reality e alcuni che invece non vi hanno mai preso parte. Ma tra le novità potrebbe esserci anche il cambio di inviato. Sì, avete capito bene, Alvin potrebbe non far parte del cast il prossimo anno.

A dare la notizia, che attualmente è solo un rumor e va preso come tale, è il magazine VeroTV, come riporta il sito La Nostra TV. In pratica il settimanale, in una sua rubrica in cui rivela succosi retroscena sui personaggi famosi, ha scritto che in Mediaset girerebbe voce che Alvin potrebbe non essere più l’inviato dell’Isola dei famosi.

Nel dettaglio, l’azienda starebbe valutando di sostituirlo, ma non si conosce il motivo. Si sa invece il nome del presunto sostituto che pare sia corteggiato da tempo dalla produzione del reality. Stiamo parlando di un ex vippone. Ecco cosa c’è scritto sulla rivista:

Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti le voci tra i corridoi di Mediaset che lo vorrebbero nel cast de L’Isola dei Famosi… Ciavarro potrebbe prendere il posto di Alvin, storico inviato…

Ebbene Paolo Ciavarro, il compagno di Clizia Incorvaia, diventato padre da alcuni mesi, potrebbe partire per l’Honduras ed essere l’inviato dell’Isola dei famosi 2023. E Alvin? Per tanti telespettatori l’ex veejay è un punto fermo del reality, un personaggio che rappresenta proprio l’Isola. Quindi probabilmente tanti fan non prenderanno benissimo questa notizia se si rivelasse vera e non più un rumor.

Al momento non sappiamo quando partirà precisamente la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Probabilmente intorno alla metà di marzo. Non sappiamo neanche chi saranno gli opinionisti, l’unica certezza è la conduttrice e cioè Ilary Blasi. Attendiamo novità.