Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia eletti finalisti de L’Isola dei Famosi 2023: ecco cosa è accaduto in diretta

Andrea e Cristina finalisti de L’Isola dei Famosi 2023

Non mancano di certo le emozioni questa sera a L’Isola dei Famosi 2023. Poco fa infatti Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia sono stati eletti finalisti di questa edizione. Ma rivediamo cosa è accaduto. Nel corso della puntata, a seguito di diverse prove, sono stati proclamati il secondo e il terzo finalista, che sono risultati essere Luca Vetrone e Marco Mazzoli, che hanno raggiunto così Pamela Camassa. Nel corso dell’ultima sfida, che ha visto protagonisti Andrea e Cristina, abbiamo scoperto il nome del quarto finalista, che è risultato essere proprio l’ex rugbista.

Andrea vince la prova contro Cristina ed è lui il quarto finalista di questa edizione dell’#Isola ☀️ pic.twitter.com/N7jTVQZTQJ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

La Scuccia nel mentre si è scontrata nel corso di un televoto flash contro Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian, che già in precedenza erano finiti in nomination. Al termine del televoto abbiamo scoperto non solo i nomi dei due naufraghi che hanno dovuto abbandonare Playa Palapa, ma anche il nome del quinto finalista.

A farla franca è stata così Cristina, che si è unita a Pamela, Luca, Marco e Andrea. I 5 così sono ufficialmente finalisti de L’Isola dei Famosi 2023. Nel mentre Gian Maria e Alessandra raggungeranno Nathaly Caldonazzo sull’ultima spiaggia, dove ci sarà l’ennesimo televoto flash. A fine puntata dunque ci saranno altre due eliminazioni, e di certo ne vedremo ancora di belle.

Il pubblico ha deciso: Cristina è l’ultima finalista, di conseguenza Gianmaria e Alessandra devono abbandonare la Playa. #Isola pic.twitter.com/94KKerpmh3 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 16, 2023

Ma cosa altro accadrà nel corso di questa intensa serata? Continuate a seguirci per scoprirlo.