NEWS

Andrea Sanna | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola, Marco Mazzoli è il terzo finalista

Stasera grandi sfide e confronti a L’Isola dei Famosi. Dopo una prima fase di raccoglimento per ricordare Silvio Berlusconi, ha preso il via la semifinale, dove abbiamo scoperto i finalisti. Dopo Pamela Camassa e Luca Vetrone anche Marco Mazzoli si aggiunge a loro.

In questo nuovo scontro i naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno dovuto raccogliere i pezzi lungo il percorso (non sicuramente semplice) per comporre un puzzle. A darsi battaglia principalmente Marco Mazzoli, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia. Sono loro tre che infatti hanno avuto modo di concludere per tempo la prima parte di sfida e dare inizio al secondo atto.

Nell’ultima parte della sfida c’è stata quella che è denominata come la ricostruzione del puzzle. Per quanto abbiano provato a fare il tutto e per tutto per prendere un posto in finale, così non è stato. Marco Mazzoli è stato il più scaltro ed è riuscito a realizzare la composizione come richiesto dalla prova. Così si è aggiudicato la prova.

Ecco il momento della proclamazione di Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi…

Marco Mazzoli vince questa entusiasmante prova e vola dritto in finalissima! #Isola pic.twitter.com/eAansl47Cj — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Esattamente come avvenuto precedentemente anche con Marco è iniziata una catena di salvataggio che ha decretato chi ha dovuto affrontare il televoto con Gianmaria Sainato.

Marco Mazzoli dopo aver salvato Andrea Lo Cicero, ha mandato in nomination immediata Alessandra Drusian. Quindi lei ha dovuto sfidarsi con il modello e da qui è partita una nuova sfida. Vedremo ancora nel corso della puntata chi saranno gli altri concorrenti che raggiungeranno la finale de L’Isola dei Famosi!