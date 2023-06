NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Carlo Motta contro Vladimir Luxuria

Helena Prestes è sempre stata al centro delle polemiche in questi mesi di Isola dei Famosi. Prima della sua eliminazione la concorrente ha sferrato le ultime cartucce di questa sua esperienza in Honduras. Da studio a supportarla Carlo Motta, il suo fidanzato.

Proprio quando Helena Prestes ha raggiunto l’Ultima Spiaggia per sfidarsi al televoto con Nathaly Caldonazzo, c’è stato un momento di tensione avvenuto tra Carlo Motta e Vladimir Luxuria. L’opinionista oltre a supportare l’idea che la Caldonazzo meritasse di più di poter proseguire l’avventura, ha lanciato qualche frecciatina alla Prestes.

Nel momento in cui infatti Ilary Blasi ha decretato l’eliminazione di Helena, si è lasciata sfuggire qualche battutina delle sue: “Ti aspetta Carlo… se ti ricordi chi è”, ha detto in maniera scherzosa la Luxuria. Esternazione che Carlo Motta non ha per niente apprezzato e ha sbottato contro Vladimir:

“È una battuta, ok, ma è da un po’ che va avanti. Tutta la settimana. Tra cui tu lo sai anche molto bene che io ci tengo a lei. L’hai ripresa in questo momento e quando lei va via. Infatti è stata eliminata e tutti hanno creduto a Gianmaria, qualcuno bravissimo a raccontare bugie.

Sono felice che torna da me. Ancora volta vengo additato di aver creato una storia finta per venire qui a L’Isola. Una stupidaggine, non è vera e non ho avuto modo di dirlo. Non sono contento di sentire questa stupidata”, ha concluso Carlo Motta.

A sua volta Vladimir Luxuria non è rimasta a guardare e ha ribattuto: “Fatti una risata Carlo. La falsità del vostro rapporto non l’ho tirata fuori io, ma i naufraghi. Dunque non dare le colpe a me. Era una battuta. Se te la prendi così, allora significa che qualcosa di vero c’è. Sii felice che torna da te. Se vi sposate vengo al vostro matrimonio”.