Nicolò Figini | 21 Febbraio 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi sarà l’inviato de L’Isola dei Famosi 2023?

Tra circa due mesi partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il debutto è previsto per il 17 aprile 2023 e la conduzione sarà ancora una volta nelle mani di Ilary Blasi. Accanto a lei vedremo due opinionisti, ovvero la riconfermata Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, il quale va a sostituire Nicola Savino.

Ad oggi ancora non abbiamo alcuna informazione per quanto riguarda l’inviato. In queste ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci su due nomi in particolare. Stiamo parlando di Alvin, il quale ha ricoperto tale ruolo più volte nel corso degli anni. Ma anche quello di Paolo Ciavarro, ex vippone del GF Vip e volto storico di Forum. A rilasciare questa indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram.

Grande attesa, poi, anche per i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023. Al momento non ci sono nomi ufficiali, ma soltanto rumor. Tra coloro che sembrerebbero ormai certe troviamo l’ex Suor Cristina e Pamela Camassa. In merito a quest’ultima si legge sul web:

“A poco meno di due mesi dalla messa in onda della prima puntata, TvBlog è in grado di anticipare il nome della prima concorrente dell’Isola dei famosi, la cui nuova edizione andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile 2023. La prima naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento”.

Non ci resta che attendere altre news in merito. Noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più. Ricordiamo ancora una volta che la data di partenza prevista è quella del 17 aprile 2023. Le puntate dovrebbero essere 10 e non è previsto il doppio appuntamento settimanale.