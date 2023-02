NEWS

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2023

Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Ieri sera, lunedì 20 febbraio 2023, si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. Purtroppo nessuno dei Tronisti rimasti ha ancora fatto la propria scelta, ma ci si aspetta che ciò avvenga nelle prossime settimane. A dirci tutto quello che è accaduto e che vedremo prossimamente ci ha pensato il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram.

L’influencer ha annunciato il ritorno di Aurora Tropea per quanto riguarda il Trono Over. La donna era stata protagonista dell’edizione 2018/2019 e aveva tentato di trovare l’amore in Jan Pierre, ex di Gemma Galgani. Per qualche tempo ha abbandonato le luci dei riflettori, ma adesso sembrerebbe pronta a rimettersi in gioco.

Ad ogni modo il Trono Over ha avuto inizio con Gemma e il suo nuovo corteggiatore. Ha fatto una bella esterna ed è scattato il bacio. In studio è poi avvenuto uno scontro tra la Galgani, Gianni, Paola e questo corteggiatore. Il nuovo arrivato parla di sé come il “difensore delle donne” anche se parlerebbe alle spalle di Paola. Riccardo, inoltre, ha fatto la sfilata a torso nudo e si è mascherato da uomo tigre.

Nel corso della sfilata a Uomini e Donne, poi, Armando ha fatto un discorso in napoletano e ha commosso alcune Dame. Tuttavia Aurora gli ha dato un 4. Passando, quindi, al Trono Classico sappiamo che il nuovo Tronista Luca non ha eliminato nessuna corteggiatrice. Non si è nemmeno parlato di Federico. Nicole, invece, ha portato in esterna Andrea, il quale ha paura che la ragazza si faccia condizionare dal pubblico.

Per quanto riguarda Lavinia, invece, ha portato in esterna Alessio Corvino provocandolo con passione, ma lui non l’ha baciata e lei ci è rimasta molto male. Secondo Lavinia, infatti, avrebbe usato il cervello invece del cuore. Alessio Campoli si è arrabbiato e ha lasciato lo studio senza venire inseguito dalla Tronista. Vedremo che cosa accadrà. Seguiteci per tante altre news.