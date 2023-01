Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi opinionista con Luxuria?

NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2023

Isola dei Famosi

Le prime indiscrezioni su L’Isola dei Famosi 2023

Mancano ancora diversi mesi alla partenza de L’Isola dei Famosi 2023, ma la grande macchina del reality show è già in moto da diverse settimane. Gli autori infatti sono alla ricerca del cast perfetto, e nonostante sul web stiano già girando alcune indiscrezioni in merito ai prossimi naufraghi, al momento non ci sono ancora certezze sui concorrenti. Tuttavia poco fa è arrivato un pettegolezzo che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto avrebbe appreso TvBlog infatti sembrerebbe che Enrico Papi possa arrivare a L’Isola dei Famosi 2023 come opinionista ufficiale. Come sappiamo Nicola Savino, che lo scorso anno ha partecipato al programma in questo ruolo, attualmente ha lasciato Mediaset per Tv8, e si è così resa necessaria una sostituzione. La scelta sarebbe così ricaduta su Papi, che sarebbe pronto a mettersi in gioco con questa nuova esperienza. Al suo fianco, sempre secondo la nota testata, ci sarebbe Vladimir Luxuria, che sarebbe stata riconfermata. Questo quanto si legge su TvBlog:

“TvBlog ha captato una notizia che riguarda gli opinionisti dell’Isola dei famosi 2023 che avrà un nuovo innesto, visto che Nicola Savino, lo scorso anno nel programma di Canale 5 in questo ruolo, è passato armi e bagagli a Tv8. Nuovo opinionista dell’Isola dei famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a parte. Al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria. Sul cast del programma ancora non si può dire nulla di definitivo e tutto è ancora in fieri”.

Attualmente tuttavia non ci sono ancora certezze sull’arrivo di Enrico Papi a L’Isola dei Famosi 2023, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più. Nel mentre seguiteci per tutti gli aggiornamenti sul reality show di Canale 5, che tornerà sul piccolo schermo ad aprile.