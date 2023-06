NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes lascia L’Isola dei Famosi 2023

Siamo nel pieno della semifinale de L’Isola dei Famosi 2023, e stasera stiamo assistendo a un’emozione dietro l’altra. La puntata infatti è iniziata con una serie di faccia a faccia tra alcuni naufraghi, che in questi giorni si sono scontrati. In seguito è stata la volta del verdetto e a lasciare il gruppo è stata Helena Prestes, che ha così raggiunto Nathaly Caldonazzo sull’ultima spiaggia. Poco dopo come se non bastasse Luca Vetrone e Marco Mazzoli sono stati eletti rispettivamente secondo e terzo finalista, raggiungendo Pamela Camassa.

Nel mentre stasera ci saranno colpi di scena continui, e poco fa Ilary Blasi ha aperto un televoto flash, che coinvolge proprio Helena e Nathaly. Come sappiamo infatti l’ultima spiaggia può ospitare un solo naufrago e così una tra le due verrà definitivamente eliminata e farà ritorno in Italia, a un passo dall’ultima puntata.

Ad avere la peggio è stata proprio Helena che ha così dovuto lasciare L’Isola dei Famosi 2023, mentre Nathaly resterà ancora sull’ultima spiaggia, in attesa dell’arrivo di altri concorrenti. La modella è stata eliminata col 71% dei voti, contro il 29% dei voti dell’attrice.

Il pubblico ha deciso: Helena deve abbandonare definitivamente l’#Isola e tornare in Italia. pic.twitter.com/CJLVJXFPhK — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 16, 2023

Ma cosa accadrà stasera nel corso della diretta e quali saranno gli ultimi finalisti di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.