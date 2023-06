NEWS

Andrea Sanna | 16 Giugno 2023

Isola, Luca Vetrone è il secondo finalista

Puntata scoppiettante questa sera a L’Isola dei Famosi. Dopo aver scoperto dell’eliminazione di Helena Prestes (che ha raggiunto l’Ultima spiaggia), abbiamo scoperto che Luca Vetrone è il secondo finalista di questa edizione del reality show. Il ragazzo va ad aggiungersi dunque a Pamela Camassa, già annunciata la scorsa settimana.

Il momento è arrivato mediante una prova, chiaramente. Tutti i protagonisti in gioco hanno dovuto schierarsi davanti a un percorso. L’obiettivo era quello di raggiungere il traguardo, strisciando sulla sabbia e con una palla. Qui però Luca Vetrone e compagni hanno avuto una difficoltà da affrontare: non solo strisciare per terra, ma farlo totalmente con le mani legate dietro alla schiena e piedi legati.

Le problematiche nel portare a termine questa sfida non sono state di certo poche. Sotto al sole cocente e con tali ostacoli, hanno dovuto quindi dare del loro meglio. Eppure Luca Vetrone ha battuto la concorrenza dei suoi avversari de L’Isola dei Famosi ed è riuscito a giungere al traguardo, davvero sfinito. Questo ha quindi sancito il suo approdo in finale.

Ecco il momento preciso della proclamazione di Luca Vetrone come secondo finalista de L’Isola dei Famosi.

Luca vince la prova ed è lui il secondo finalista di questa edizione dell'#Isola ❤️ pic.twitter.com/s57qoCwBUZ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

Luca ha esultato, dicendosi molto felice per essere riuscito, da ultimo arrivato, a raggiungere un traguardo simile!

Proprio l’arrivo di Luca Vetrone in finale a L’Isola dei Famosi ha sancito poi una catena di salvataggio. La persona esclusa dal gruppo è finita al televoto flash. E da quel che abbiamo visto ad avere la peggio è stato Gianmaria Sainato, che poco prima ha superato la nomination con Helena Prestes.

Chi tra i naufraghi raggiungerà Pamela Camassa e Luca Vetrone in finale? Lo scopriremo nel corso della puntata! Voi continuate a seguirci ancora per altre news e curiosità sulla semifinale de L’Isola dei Famosi.