NEWS

Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Lo scontro tra Christopher e Nathaly Caldonazzo

Questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del daytime de L’Isola dei Famosi 2023. All’interno della breve puntata abbiamo potuto assistere a uno scontro tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni. I due naufraghi al momento sono da soli su un’isola diversa rispetto agli altri perché sono in attesa di sapere quale sarà il loro destino nella prossima puntata.

Forse complice anche l’essere solo in due hanno perso la pazienza e hanno cominciato a litigare. Come vediamo dal video su Mediaset Infinity, infatti, la discussione parte dal cibo. Christopher afferma di aver preso una scatola di riso e che ha intenzione di nascondere le altre. Il motivo? Secondo lui nella notte Nathaly si è alzata e ne ha mangiato un po’ di nascosto:

“Sì, perché mi hai giurato che non mangiavi. Che avresti mangiato domenica. E invece hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai altro? Di notte quando dormivo ne hai aperto uno e hai mangiato. Io voglio razionare il cibo”.

A questo punto Nathaly Caldonazzo gli lancia ai piedi, visibilmente scocciata, le scatole di riso. Poi allontanandosi da lui afferma:

“Adesso tu fai la scenetta… Dai, Christopher sei come gli altri. Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo! Questa mattina ti sei preso la tua scatola e già così non sei uomo, ma vabbè. Poi zitto, no? Non fare la scenetta davanti alla telecamera. Sei pietoso. Mi hai mortificata quando io ti ho sempre difeso”.

Le tensioni sono continuate, ma la clip si è chiusa con Nathaly Caldonazzo che gli ha fatto il verso imitando la sua voce per poi pronunciare: “Ma vaffa**lo“. Seguiteci per tante altre news.