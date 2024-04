Isola, Matilde Brandi si trova faccia a faccia con un serpente e urla dal terrore (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Aprile 2024

Isola dei Famosi

All’interno di una clip tratta da una giornata dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 possiamo sentire Matilde Brandi lanciare un urlo alla vista di un serpente.

L’urlo di Matilde Brandi a L’Isola dei Famosi

Un paio di giorni fa ha avuto inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e nel corso della diretta abbiamo potuto conoscere tutti i naufraghi. Abbiamo anche scoperto che tra i concorrenti sono presenti anche alcuni nip tra i quali la sorella di Costantino della Gherardesca e l’ex presunto flirt (in seguito smentito) di Irama, ovvero Khady Gueye.

Tra i personaggi che già sono volti noti del mondo dello spettacolo, invece, troviamo Joe Bastianich, Samuel Peron, l’ex vincitore di MasterChef Italia Edoardo Franco e Matilde Brandi. Proprio quest’ultima è stata già protagonista di alcuni momenti molto divertenti.

Qui sotto possiamo vedere un video, che ha fatto ridere il web, tratto da un daytime in onda in queste ore. Possiamo vedere Matilde che perlustra l’isola insieme ad altre due concorrenti. A un certo punto la Brandi lancia un urlo agghiacciante e scappa via seguita dalle altre due naufraghe spaesate. Non sembrano aver capito cosa sta succedendo fino a quando l’ex vippona non rivela di aver visto un serpente.

Luce la riprende e le dice di stare calma perché non c’è alcun motivo di gridare in questo modo. “Eh ma avevo paura, che cosa devo fare? Adesso sono tranquilla“. Alla fine hanno deciso di non proseguire con la passeggiata e sono tornate indietro perché troppo preoccupate di poter vedere altri animali.

Nella giornata di domani andrà in onda la diretta de L’Isola dei Famosi e probabilmente verrà inserito anche tutto questo in un college tra i momenti più simpatici della settimana. Voi cosa avreste fatto al loro posto, vi sareste fatti coraggio proseguendo oppure avreste fatto lo stesso?