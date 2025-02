Alfonso Signorini sarebbe in lizza per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2025: ecco il gossip delle ultime ore

Il retroscena su L’Isola dei Famosi 2025

All’incirca tra due mesi su Canale 5 partirà ufficialmente L’Isola dei Famosi 2025. Attualmente infatti Mediaset sta preparando la nuova edizione del celebre reality show e solo nelle prossime settimane inizieranno ad arrivare i primi dettagli sulla trasmissione. Come è ben noto, da mesi si parla del volto che arriverà alla conduzione e che prenderà il posto di Vladimir Luxuria. Con il passare delle settimane in rete sono emerse diverse indiscrezioni, tuttavia a oggi ancora nessuna conferma è giunta dai parte dei vertici dell’azienda.

Nelle ultime ore però a far discutere il web è stato un retroscena che ha prontamente attirato l’attenzione. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Stando a quanto riporta Dagospia, sembrerebbe che in lizza per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2025 ci sarebbe nientemeno che Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello dunque, dopo la fine del reality show (prevista per fine marzo), potrebbe tornare in onda con la nuova edizione dell’isola. In merito a questa scelta, gli amici di Dagospia fanno sapere:

“L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta”.

Vi precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e non è chiaro se davvero Alfonso Signorini la spunterà e arriverà alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2025. Di certo però nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito e scopriremo finalmente cosa accadrà. Il presentatore nel frattempo al momento si sta concentrando sulle ultime puntate del Grande Fratello, che questa sera sfiderà il Festival di Sanremo 2025, e di certo durante le prossime dirette ne vedremo di belle.