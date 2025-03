Le domande sono tante: quando inizia la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2025? Chi conduce e chi sono i concorrenti? E gli opinionisti e l’inviato? Ecco tutte le risposte alle vostre domande!

Quando inizia L’Isola dei Famosi

Tra i tanti programmi che vedremo in onda su Canale 5 si attende anche il ritorno de L’Isola dei Famosi? Ma quando inizia? Difficile a dirsi al momento, dato che il Grande Fratello ha come data di chiusura il 31 marzo e ad aprile prenderà il via il nuovo reality “The Couple”, condotto da Ilary Blasi.

Per questo quindi è difficile anche rispondere alla domanda: quando finisce L’Isola dei Famosi? Ora come ora non possiamo saperlo, ma è possibile possa durare due mesi come accaduto per la precedente edizione.

Chi conduce L’Isola dei Famosi?

I più curiosi si chiedono chi conduce L’Isola dei Famosi nel 2025. Ebbene al momento, secondo quanto trapela, al timone di conduzione per la prossima edizione del programma di Canale 5 ci sarebbe Veronica Gentili.

La presentatrice de Le Iene potrebbe dunque essere promossa nella rete ammiraglia e prenderebbe così il posto di Vladimir Luxuria. A darne notizia Giuseppe Candela su Dagospia.

News: opinionisti e inviato de L’Isola

TV Blog ha provato a rispondere alla domanda: chi sono gli opinionisti de L’Isola dei Famosi e chi è il prossimo inviato?

Per l’edizione del 2025 del programma sembrerebbe che ci sarà qualche cambiamento. Il sito in questione nel ruolo di opinionisti ha rilanciato i nomi di Dario Maltese, promosso in questo ruolo evidentemente, ma anche Vladimir Luxuria (che l’anno scorso è stata conduttrice).

Ma sempre il sito non ha escluso l’ipotesi di poter vedere un clamoroso ritorno di Simona Ventura come unica opinionista!

Sul ruolo di inviato, invece, è spuntato fuori sempre dalla medesima fonte, il nome di Pierpaolo Pretelli. Potrebbe trattarsi di un volto interessante.

I concorrenti de L’Isola

A oggi sappiamo chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi? Fino a questo momento ci sono stati solo tanti rumor su chi potrebbe o meno partecipare, ma nessuna certezza.

Attenderemo quindi di capire cosa succederà e chi sarà coinvolto!

(IN AGGIORNAMENTO)

Isola dei Famosi: quante puntate saranno?

Non sappiamo di preciso quante saranno le puntata de L’Isola dei Famosi 2025 e se ne saranno confermate 14 come per la scorsa edizione. In ogni caso attenderemo di capire cosa succederà.

Dove guardare L’Isola: diretta e streaming

Infine se volete guardare L’Isola dei Famosi potete farlo certamente con la diretta in prime time su Canale 5, così come nelle strisce quotidiane nei canali dedicati.

Il reality si può seguire anche in streaming sul sito ufficiale e su Mediaset Infinity, dove troviamo i resoconti della giornata e tanti video ed esclusive.

A differenza del Grande Fratello, però, L’Isola non dispone della diretta h24. Quindi ci si deve basare sulle clip mandate in onda e sulla puntata serale.