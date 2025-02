In queste ore sono spuntati in rete i nomi dei primi presunti naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025. Alla conduzione del reality show dovrebbe spuntarla, secondo le indiscrezioni, Veronica Gentili.

I primi rumor su L’Isola dei Famosi 2025

Sono ormai settimane che si parla de L’Isola dei Famosi 2025. Stando a quanto è emerso, la nuova edizione del celebre reality show dovrebbe partire su Canale 5 in primavera e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. In rete nel mentre non mancano le indiscrezioni circa la nuova conduttrice del programma, che prenderà il posto di Vladimir Luxuria. Stando a quanto ha riferito poche ore fa Dagospia, a spuntarla dovrebbe essere Veronica Gentili, in pole position per questo ruolo. Attualmente però da parte dei vertici Mediaset non è giunta ancora nessuna conferma e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore a intervenire è stato anche Gabriele Parpiglia, che nel corso del suo programma 100% Parpiglia ha rivelato i nomi dei primi protagonisti del cast della prossima edizione. Ma su chi stanno puntando dunque gli autori e chi sarà a sbarcare in Honduras nelle prossime settimane? Andiamo a scoprirlo.

Stando a quanto ha rivelato il giornalista, tra i primi naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025 ci sarebbero tre donne. Parliamo dell’ex tennista Camilla Giorgi, della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e della ciclista Letizia Paternoster. Attualmente però si tratta solo di voci di corridoio e non è detto che le tre arrivino sulle spiagge dell’Honduras come concorrenti della nuova edizione del reality show.

Attualmente intanto gli autori stanno lavorando per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi e nelle prossime settimane arriveranno le prime news certe sul programma. Ma chi sarà a spuntarla alla conduzione e chi farà parte del cast? Lo scopriremo prossimamente.