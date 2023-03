NEWS

Andrea Sanna | 2 Marzo 2023

Isola dei Famosi

Tra un mese prenderà ufficialmente il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Alvin tornerà come inviato. Svelati altri due naufraghi

Alvin confermato a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi scalda i motori ed è pronta a tornare su Canale 5, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7, prevista per il 3 aprile (ora è ufficiale). Se al timone di conduzione sapevamo della presenza di Ilary Blasi, così come del ruolo di opinionisti di Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, abbiamo certezze anche sull’inviato.

In queste settimane si è tanto parlato della sostituzione di Alvin con Paolo Ciavarro. E c’era pure chi aveva ipotizzato la presenza di Can Yaman o Filippo Bisciglia. Ma no, non sarà così. Come rivelato da TV Blog in questo ruolo a L’Isola dei Famosi 2023 ritroveremo ancora una volta Alvin. C’era chi pensava potesse prendere il ruolo di Nicola Savino (approdato su TV8), ma è stato assegnato a Enrico Papi.

Quindi ora non ci sono più dubbi. Sarà Alvin a raccontarci le vicende in Honduras dei naufraghi. E a proposito di concorrenti, ne sono emersi di nuovi. Stando a quanto si apprende dal sito menzionato precedentemente pare sia confermata la presenza a L’Isola dei Famosi dell’attore e modello brasiliano Cristopher Leoni, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 16. E ancora della modella Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021, ma anche il modello Gian Maria Sainato!

Per quanto riguarda gli altri nomi spuntati in queste settimane, che potrebbero arrivare a L’Isola dei Famosi, ricordiamo: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex Suor Cristina), Pamela Camassa e Marco Mazzoli. Si passa a Paolo Noise, Annie Mazzola, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento. Poi le sorelle Elga e Serena Enardu e Marco Predolin. Se così fosse vi incuriosisce questo cast? Diteci la vostra nei commenti.

Vedremo se saranno tutti confermati. In ogni caso L’Isola dei Famosi vi aspetta il 17 aprile in prima serata su Canale 5.