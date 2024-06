NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2024

Isola dei Famosi

La semifinale de L’Isola dei Famosi parte col botto. Poco fa è stato infatti svelato l’esito del televoto e mentre Samuel Peron è risultato essere il naufrago più votato, Karina Sapsai è stata eliminata e ha così lasciato il gioco.

Karina Sapsai lascia L’Isola dei Famosi

È appena iniziata la semifinale de L’Isola dei Famosi e stasera numerose sono le emozioni che ci attendono. Nel corso della diretta infatti scopriremo chi saranno i naufraghi che accederanno alla finale di martedì 5 giugno e chi invece dovrà rinunciare al sogno di accedere all’ultima puntata. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, poco fa c’è stato già il primo colpo di scena.

In questi giorni come sappiamo sono tre i concorrenti a sfidarsi in nomination: Artur Daniese, Karina Sapsai e Samuel Peron. A diretta iniziata così Vladimir Luxuria ha chiuso ufficialmente il televoto e poco fa è arrivato il verdetto definitivo. A essere eliminata è stato così la Sapsai, che ha immediatamente lasciato il gioco.

Il pubblico ha deciso… Karina deve abbandonare l’#Isola! pic.twitter.com/l15olRLo7a — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 2, 2024

Ma quali sono state le percentuali? Samuel è risultato essere il naufrago più amato de L’Isola dei Famosi, con il 55% dei voti. A seguire troviamo Artur con il 30% dei voti e Karina, risultata essere la meno votata con il 15% dei voti.

Ma le emozioni non sono finite qui. Stasera infatti scopriremo chi raggiungerà Edoardo Stoppa in finale e chi invece dovrà dire addio al programma a un passo dal sogno.