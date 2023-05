Isola, una battuta di Cristina Scuccia finisce al centro delle polemiche: “non rispetta la Chiesa”

NEWS

Debora Parigi | 16 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La frase di Cristina Scuccia all’Isola dei famosi accende la polemica

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata dell’Isola dei famosi e anche Cristina Scuccia è stata molto protagonista facendo una prova che ha permesso ai naufraghi di farsi una doccia. Ma c’è una frase dell’ex Suor Cristina che non è piaciuta a una fetta del pubblico e ha scatenato le polemiche.

Quando alla naufraga hanno detto della prova che doveva affrontare per il premio in palio, lei ha detto come battuta: “Questa è la mia prova di santificazione”. Si è trattato, come detto, di una battuta ironica riferita al suo passato come suora. Ma a qualcuno non è piaciuta ed è stata considerata anche come una mancanza di rispetto proprio nei confronti della Chiesa.

Tra chi ha avuto da ridire su questa frase c’è anche Deianira Marzano che ha duramente criticato la frase e in generale tutto l’atteggiamento di Cristina Scuccia. Infatti l’esperta di gossip l’ha considerata una stratega e ha puntato il dito contro il suo spifferare le confessioni di Helena, un’azione poco cristiana. Deianira ha scritto: “Questa Cristina è incommentabile. Poi dopo la battuta ‘questa è la mia prova di santificazione’… Bell’esempio vedere che una che è stata suora per anni poi alla fine si comporta in modo identico a tutti, spifferando le cose che le ha detto Helena ad esempio, approfittando della diretta per sminuirla e metterla in cattiva luce. Brava la stratega”.

Molti utenti si sono trovati concordi con questo commento della Marzano riscontrando le stesse cose dette da lei. Fino ad oggi il pubblico ha premiato Cristina quando si è trovata al televoto e l’ha anche difesa sui social. Ma sarà ancora così dopo la puntata di ieri? Lo sapremo una volta che finirà nuovamente al televoto. Tra l’altro anche Helena ha molti fan, quindi questa cosa di andare contro di lei potrebbe non essere piaciuta ai sostenitori della modella brasiliana.