Nicolò Figini | 16 Maggio 2023

La reazione Christian alla vittoria di Mattia Zenzola

In questi giorni si sta parlando molto di Mattia Zenzola in seguito alla sua vittoria ad Amici 22. Sta rilasciando diverse interviste e in una di queste, per esempio, ha affermato che cosa farà dei 157mila euro che ha vinto:

“I soldi verranno divisi. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. E il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me.

La restante la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”.

Mattia Zenzola ormai è tornato a casa e ha potuto riabbracciare tutta la sua famiglia e gli amici più cari. Tra questi ha trovato anche Christian Stefanelli, ballerino con cui aveva stretto una forte amicizia già nella precedente edizione del talent. Proprio Christian non ha mai smesso di credere in lui e lo ha sempre sostenuto. Non sorprende, infatti, la sua reazione entusiasta nel momento in cui ha scoperto della vittoria di Mattia.

Qui sopra, infatti, possiamo vedere il video registrato domenica scorsa nel momento in cui le carte hanno rivelato che Mattia era il vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Voi avete gioito allo stesso modo? Fatecelo sapere con un commento.