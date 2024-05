Non c’è pace per L’Isola dei Famosi! Il reality passa alla domenica

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Ci sono delle interessanti novità su L’Isola dei Famosi. La trasmissione condotta da Vladimir Luxuria infatti pare sia pronta a un cambio di programma. Secondo i recenti rumor, infatti, non vedremo il reality al lunedì, ma gli sarà riservato un nuovo slot nella programmazione di Canale 5.

Isola dei Famosi passa alla domenica!

L’Isola dei Famosi ci riserva sempre delle notizie. Se in queste ore abbiamo visto la dura critica di Francesco Benigno verso Vladimir Luxuria e la replica di Fedez a Pietro Fanelli, ora una news arriva direttamente dalla programmazione del reality show.

Ebbene sembrano esserci delle interessanti novità, come riferito da Davide Maggio sul suo sito. Mediaset infatti pare abbia apportato delle altre nuove modifiche per la trasmissione condotta il lunedì da Vladimir Luxuria. Una manovra di palinsesto che ha sorpreso in tanti.

Dopo il cambio strategico di Endless Love in seconda serata, ora è la volta appunto de L’Isola dei Famosi. Inizialmente Publitalia aveva informato che il format si sarebbe trasferito al martedì, ma il portale di Davide Maggio ha anticipato che lo slot riservato alla trasmissione sarebbe un altro. Pare infatti che da domenica 19 maggio vedremo L’Isola dei Famosi in prima serata su Canale 5.

Si tratta di una collocazione davvero inusuale per un reality, che non avevamo mai visto nel weekend se non per il GF (quando è andato in onda di sabato). Proprio il 19 maggio, quando pare vedremo L’Isola dei Famosi, sarebbe dovuta partire la nuova serie dedicata a Zorro che, a quanto pare, è rinviata a data da definire. E non dovrebbe esserci nemmeno il raddoppio per martedì 14 maggio con Terra Amara.

Vedremo dunque se questo cambio di palinsesto premierà L’Isola dei Famosi, che intanto questa settimana deve fare i conti con nuove dinamiche e nomination (QUI per votare il nostro sondaggio su chi salvare e il preferito della settimana).