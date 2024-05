NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Isola dei Famosi

A seguito di quanto accaduto a L’Isola dei Famosi, in queste ore Francesco Benigno è tornato alla carica e ha pesantemente attaccato Vladimir Luxuria con un post social che ha indignato il web.

Il post di Francesco Benigno

In queste settimane si è molto parlato di Francesco Benigno. Come sappiamo l’attore, a causa di comportamenti gravissimi, è stato squalificato da L’Isola dei Famosi. Tuttavia la sua espulsione è stata inizialmente avvolta da un’aura di mistero. Poche ore dopo la sua uscita dal gioco l’ex naufrago ha fatto ritorno sui social, dove ha raccontato così la sua versione dei fatti. Ma non solo. Benigno ha infatti iniziato ad attaccare l’intera produzione del reality show, parlando in particolare di alcune presunte tensioni con uno degli autori. Il team della trasmissione, insieme a Vladimir Luxuria, hanno nel mentre deciso di non mandare in onda (almeno inizialmente) le immagini di quanto accaduto, per salvaguardare proprio Francesco.

Benigno però dal suo canto ha continuato a schierarsi contro l’Isola. A quel punto la stessa Vladimir, stufa, ha deciso di mostrare al pubblico cosa è realmente accaduto in Honduras. A seguito della messa in onda del filmato il pubblico si è letteralmente diviso. Tuttavia in queste ore è accaduto dell’altro che ha indignato il web.

Con un post sui social infatti Francesco Benigno ha pesantemente attaccato Vladimir Luxuria, postando una foto della conduttrice in costume. A quel punto in molti sono intervenuti e non sono mancati ovviamente commenti di solidarietà verso la presentatrice. In tanti infatti hanno ritenuto la scelta della foto lesiva per l’immagine di Vladimir e della sua vera identità. Per qualcuno inoltre il gesto di Benigno è parso offensivo verso la comunità transgender.

Alcuni utenti hanno anche ritenuto il post come il chiaro segnale della volontà dell’attore di colpire la conduttrice, alla quale si riferisce con un pronome non corretto. Naturalmente la redazione di Novella2000.it è pronta ad accogliere l’eventuale replica di Vladimir, qualora dovesse arrivare, e alla conduttrice facciamo un grande in bocca al lupo per le prossime puntate de L’Isola dei Famosi.