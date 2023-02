NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

Spesso ci si è chiesti perché in reality come il GF Vip vediamo sempre gli stessi personaggi. E sembra essere arrivata la risposta….

Perché al GF Vip (e non solo) vediamo sempre gli stessi

A quanti di voi guardando reality show come Il GF Vip (e non solo) vi sarà capitato di dire: “Ma ancora lui / lei? Ci sono sempre gli stessi”. Sicuramente tantissime volte. Ebbene pare che questa scelta sia dettata da un motivo ben preciso, che Alfonso Signorini ha svelato in una storia su Instagram.

Il presentatore ha aperto il box delle domande per i suoi follower che, a quanto pare si sono sbizzarriti. Ha ammesso di aver spesso pensato di portare in TV il Grande Fratello senza alcun vip: “Sarebbe una bella ventata di aria fresca”.

“Perché nei reality spesso si rivedono le stesse persone? Alcuni non sono nemmeno vip”, ha chiesto l’utente molto curioso. A questa domanda Alfonso Signorini, che il GF Vip lo conduce ormai da diversi anni e ha avuto modo di coinvolgere diversi personaggi del mondo della TV (e non), ha così risposto: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”.

Un giudizio poi sulla questione Oriana Marzoli. Un fan del GF Vip 7 ha domandato al presentatore: “E anche stanotte si farà a pezzi Oriana? Si può sempre cambiare canale”. A questo quesito Signorini ha ribattuto: “Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola”.

Le risposte di Signorini sul GF Vip e non solo

In attesa di capire cosa accadrà stasera al GF Vip, il conduttore ha svelato che dobbiamo aspettarci dei colpi di scena in arrivo. Non ha precisato, però, di cosa si tratta nello specifico. In generale ha giudicato questa esperienza “impegnativa”, più per i concorrenti che per lui e no, non vi è alcuna finzione (ha ribadito).

Infine, tra le altre curiosità sul GF Vip, qualcuno ha chiesto a Signorini se è possibile far entrare in casa degli amici a quattro zampe. Come sappiamo, però, per regolamento non è prevista una possibilità del genere. Il conduttore ha espresso anche un parere su Luca Onestini e Oriana Marzoli: “Veramente le piacciono i comportamenti dei due?”, sincera ancora una volta la risposta: “Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza. E quest’anno abbondano””.