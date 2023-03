NEWS

Andrea Sanna | 6 Marzo 2023

GF Vip 7

Il flirt di Antonella Fiordelisi

Sabato sera il ritorno del GF Game Night ha regalato qualche scoop. Durante la serata Antonella Fiordelisi si è sottoposta a un gioco insieme al compagno d’avventura Daniele Dal Moro. Entrambi hanno dovuto rispondere a delle domande e, in caso contrario, ad attenderli una punizione: mangiare il contenuto presente nel cucchiaio. Si tratta di un mix di ingredienti tra i più assurdi da abbinare tra loro, un boccone decisamente disgustoso.

Il gioco in questione si chiama “Tutta la verità” e sotto torchio come dicevamo abbiamo visto Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo inizialmente ha detto che non avrebbe mai mangiato nulla, ma alla prima domanda si è subito contraddetto. Qualche penitenza anche per la vippona, anche lei costretta a dure scelte e costretta dunque a mangiare il composto nauseante.

Tra le tantissime domande con Antonella Fiordelisi si è parlato d’amore e di flirt passati. Alla vippona è stato domandato di svelarne qualcuno. Inizialmente è parsa un po’ titubante, parlando di Francesco Chiofalo, il più ovvio tra tutti. Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, però, hanno voluto saperne di più a riguardo e hanno chiesto altri nomi. L’influencer un po’ imbarazzata, si è lasciata andare pian piano e ha confessato di aver avuto un flirt con Ignazio Moser.

Ma non solo, perché tra le vecchie conoscenze di Antonella Fiordelisi c’è anche un giocatore. E no, non parliamo di Nicolò Zaniolo già più volte menzionato. Facciamo riferimento a un membro della rosa dell’Inter attuale, ex Lazio. Qualcuno probabilmente con questo indizio avrà già capito di chi stiamo parlando. Ebbene la Fiordelisi ha confessato di aver avuto un flirt con Joaquin Correa, attaccante e seconda punta dei nerazzurri.

Nessuno probabilmente si aspettava questo nome e anche i due conduttori insieme ad Alberto De Pisis sembrano essere rimasti sorpresi dalla rivelazione di Antonella Fiordelisi.