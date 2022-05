1 Edoardo Tavassi, il look a L’Isola dei Famosi

Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno deciso di partire insieme e partecipare come coppia a L’Isola dei Famosi. A un certo punto, però, i fratelli sono stati divisi per prendere parte al reality come due concorrenti ben distinti. Non molto tempo fa Guendalina ha voluto abbandonare il programma non ritenendo necessario accettare il prolungamento del contratto.

A rimanere in Honduras, quindi, soltanto Edoardo. Avevamo parlato in passato del cambiamento che ha fatto la sorella negli anni. Forse, però, non sapete come è mutato l’espetto del fratello nel tempo. A rivelarlo un video di qualche anno fa. L’account Instagram mondodelreality ha, infatti, postato un filmato risalente alla nona edizione della trasmissione. All’epoca il conduttore era Nicola Savino, tornato quest’anno nei panni di opinionista di Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria.

Nel video (QUI per vederlo), appunto, notiamo Edoardo ospite nello studio de L’Isola dei Famosi. Non appena sente la sua voce Guendalina comincia a saltare allegra urlando il suo nome. Con la sua solita ironia esclama:

Guendalina, non è che sono morto che ti appaio nei sogni. Che ti do i numeri… Guendalina, senti, posso dirti soltanto delle cose. Prima di tutto, Gaia sta benissimo. Ti guarda, filtrata, perché non è che può guardare tutto. Ti adora e senti… Sì, la porti a Disneyland. L’importante è che tu sappia che sta benissimo. Ti guarda e vuole che vinci. Sta con me e Lucia, sta benissimo. Posso dire un’altra cosa? Veloce, veloce. Continua così che sei una bomba. Sei fortissima. Ti ho distrutto casa, casa tua è incendiata!

Nel video della nona edizione de L’Isola dei Famosi, quindi, vediamo Edoardo Tavassi con i capelli più corti di quando ha iniziato la sua avventura nel 2022, un fisico asciutto e soprattutto senza barba. Ma le notizie su di lui non finiscono qui…