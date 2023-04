NEWS

Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Altro daytime rovente a L’Isola dei Famosi. Corinne litiga con Fiore per il fuoco e le due non se le mandano a dire

La lite tra Corinne e Fiore a L’Isola dei Famosi

Non c’è pace a L’Isola dei Famosi tra i naufraghi. Nel daytime andato in onda oggi su Canale 5 abbiamo assistito all’ennesimo scontro. Corinne Clery si è ritrovata a litigare per il fuoco con Fiore Argento. Ma vediamo passo passo tutto ciò che è successo.

Fiore Argento sembra essere preoccupata per l’esito del televoto de L’Isola dei Famosi, che la vede in nomination Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Proprio questa situazione sembra averla infastidita e si dice anche seccata dal comportamento di alcune naufraghe. Così si è lasciata andare a uno sfogo, da cui ne è scaturita l’ennesima discussione.

Proprio la figlia di Dario Argento ha avuto di che lamentarsi con i suoi compagni e i membri degli altri gruppi per quanto riguarda i turni. Fare in modo che il fuoco non si spenga è una delle priorità principali in Honduras e l’attrice non ha potuto esimersi dal ricordarlo: “Qui dobbiamo fare i turni perché non è possibile”, ha detto con aria piuttosto polemica.

La collega de L’Isola dei Famosi l’ha sentita e non ha potuto fare a meno di intervenire. “Ma se io mi sveglio e vedo che il fuoco è acceso, ma perché devo stare a guardare il fuoco. Abbi pazienza. Ma se io mi sveglio come ho fatto e lo vedo acceso, che devo fare?”, ha sbottato.

Secondo il ragionamento di Fiore la procedura di controllo andrebbe fatta più volte nel corso della notte. Gli animi a L’Isola dei Famosi si sono via via accesi e la Argento ha voluto troncare la lite: “Va bene. Senti non voglio discutere”. Corinne, quasi rassegnata, ha ribattuto: “E allora svegliati. È così tutti i giorni”.

In un confessionale poi sempre l’attrice francese ha confidato agli autori de L’Isola dei Famosi che questa situazione la trova bizzarra: “Mi viene da ridere perché ormai è un copione. Fiore se non battibecca e non fa polemiche e la vittima… non è contenta”.

Le immagini sono tornate poi ancora alla discussione tra le due e Fiore ha fatto notare alla sua compagna che se lei si sveglia e trova il fuoco acceso è perché c’è chi lo controlla, a differenza sua. Corinne ha risposto per le rime.

Claudia, che ha assistito allo scontro tra le due compagne de L’Isola dei Famosi ha fatto notare: “Invece di venire a lamentarti con noi, magari affronta il discorso con la tua tribù e cercate un equilibrio tra tutti voi, come stiamo facendo noi. Non sempre a dover lottare e stare sveglia. Che dobbiamo dirti brava e farti l’applauso?”, ha chiosato.

L’Isola dei Famosi è tutt’altro che tranquilla!